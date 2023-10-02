Hakan Şükür İle PKK'lıları Aynı Buluşturan o Liste! İşte İçişleri Bakanlığı'nın Terörden Aranan Listesi

İçişleri Bakanlığı'nın 2015 yılında açtığı ''terörden arananlar listesi" kırmızı, mavi, yeşil, turuncu ve gri liste olmak üzere farklı düzeyde aranan teröristleri içeriyor.

FETÖ, PKK, KCK, DAEŞ terör örgütleri başta olmak üzere yönetici ve militan olarak bulunan liste, sık sık güncelleniyor.

Hakan Şükür Gri Listede!

Aranan teröristler listesinde Hakan Şükür'ün Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturmalar kapsamında aranması bulunuyor. ABD'de yaşamını sürdüren Hakan Şükür için 500 bin TL ödül bulunuyor. Hakan Şükür ile birlikte listede PKK ve KCK terör örgütlerinden de teröristler bulunuyor.

Kırmızı Listede Kimler Var?

Kırmızı listede yer alan dört kişiden ikisi Sakarya doğumlu ve ikisi Sakarya'da yaşayan toplam dört terörist bulunuyor. Hendek doğumlu Musa Aşoğlu, DHKP/C terör örgütünün lideri olarak bilinirken, Serdivan doğumlu Cevdet Türkyolu, FETÖ lideri Fetullah Gülen'in özel kalemi olarak tanınıyor. Aynı şekilde, 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişimini Akıncı üssünde yöneten dönemin SAÜ İlahiyat Fakültesi öğretim görevlisi Adil Öksüz ile birlikte, FETÖ'nün tepe kadrosundan eski SAÜ İlahiyat Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Suat Yıldırım da kırmızı listede bulunuyor. Bu kişilere ilişkin olarak, 10 milyon liraya kadar para ödülü verilmesi taahhüt ediliyor.

Gri Listedeki İsimler

500 bin liraya kadar para ödülü konulan terör örgütü firarilerinin bulunduğu listede Hakan Şükür'ün yanı sıra Sakarya'dan çok sayıda isim bulunuyor.

Son olarak Sakarya'da görev yaparken yurt dışına kaçan, Ergenekon kumpas davasının savcısı Cihan Kansız da gri listeye dahil edildi.

Gri listede 1986 Sakarya doğumlu Muhammet Çelik DEAŞ terör Örgütü üyesi olarak aranıyor.

FETÖ firarisi olarak gri listede aranan diğer Sakaryalılar ise şu şekilde: Cemil Yıldırım, Kerim Has, Taner Başar, Abdullah Sabri Tok, Vedat Çelebi, Cihan Kazancı, Alper Yaman.

FETÖ'nün Manevi Oğlu da Gri Listede

20 Mayıs 1992'de İsviçre Zürih'te doğan FETÖ'nün manevi oğlu Enes Kanter de Hakan Şükür ile aynı listede.

Kanter, FETÖ'nün 15 Temmuz'daki kanlı darbe girişiminden sonra sosyal medya hesaplarından FETÖ'ye destek olmuştu.