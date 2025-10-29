Hakemlere yönelik bahis operasyonu: UEFA ve FIFA soruşturma için harekete geçti

Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) hakemler arasında yürüttüğü bahis soruşturmasına UEFA’nın da müdahil olacağı iddiası gündeme geldi.

TFF'nin başlattığı operasyonda, FIFA kokartlı hakem Zorbay Küçük’ün de bahis oynadığı iddialarıyla gündeme taşınmıştı. Bu gelişmelerin ardından sürece ilişkin yeni detaylar da ortaya çıkmaya başladı. Operasyona UEFA ve FIFA'nın da devreye gireceği öne sürülüyor.

ROSSETTI'YE BİLGİ VERİLDİ, GÖREVDEN ALMA E-POSTA İLE GELDİ

NOW Spor’dan Ersin Düzen’in servis ettiği habere göre, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’nun yaptığı açıklamaların ardından MHK Başkanı, UEFA Hakem Komitesi Başkanı Roberto Rosetti’ye sürece dair detaylı bilgi aktardı.

Zorbay Küçük’ün, UEFA tarafından atanacağı bir müsabakadaki görevinden, kendisine gönderilen bir e-posta aracılığıyla alındığını öğrendiği belirtildi. Küçük'ün, bu durumu sorgulamasının ardından hakkında bahis iddialarının gündeme geldiğini öğrendiği ifade edildi.

"KİMİN YATIRDIĞINI BİLMİYORUM"

Adı iddialara karışan hakem, yakın çevresine yaptığı açıklamada, herhangi bir şekilde bahis oynamadığını savundu. Buna karşın, kendi adına açılmış bir hesap üzerinden Arjantin Ligi maçlarına 20’şer liradan iki adet, yani toplam 40 TL tutarında bahis oynandığını kabul etti. Aktarılan bilgilere göre Küçük’ün, ayrıca söz konusu hesaba bu parayı kimin yatırdığını bilmediğini söylediği de kaydedildi.

Gündemdeki bu sürecin uluslararası boyutunun da büyük önem taşıdığı belirtiliyor. Zorbay Küçük’ün bugüne dek çok sayıda UEFA organizasyonunda düdük çaldığı, bu sebeple hem UEFA hem de FIFA’nın TFF ile "yakın temas halinde" kalarak süreci yakından izlediği öğrenildi. Son gelen bilgilere göre, UEFA’nın da önümüzdeki günlerde konuyla ilgili kendi bünyesinde ayrı bir soruşturma başlatmayı planladığı bildiriliyor.