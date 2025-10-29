Fenerbahçe'ye 'bu sezon yokum' demişti... Mourinho sonrası istenen o hoca, Tudor'un koltuğunu kaptı

Fenerbahçe'nin Jose Mourinho'yla yollarını ayırmasının ardından temas kurduğu ancak anlaşma sağlayamadığı ünlü hocanın yeni rotası kamuoyuna duyuruldu.

İtalya Serie A devi Juventus, Igor Tudor ile yollarını ayırdıktan sonra yeni teknik direktörünü belirledi. Geçmişte bir dönem adı Fenerbahçe'yle de anılan İtalyan hocanın, dünya devi kulüp ile sözleşme imzalayacağı ilan edildi.

ROMANO DUYURDU: İŞTE ANLAŞMANIN DETAYLARI

Fabrizio Romano'nun paylaştığı habere göre; Juventus, Tudor'un yerine teknik direktörlük görevine geçmesi için Luciano Spalletti ile bir anlaşmaya vardı. Gerçekleşen anlaşmaya göre, Juventus ile sezonun sonuna kadar mutabakata varan Spalletti, eğer takımı Şampiyonlar Ligi'ne götürmeyi başarırsa, kontratında yer alan artı 1 yıllık madde aktive edilecek.

Luciano Spalletti, Fenerbahçe'nin Jose Mourinho ile yollarını ayırdığı dönemde sarı-lacivertli ekibin gündemine gelmiş bir isimdi. Tecrübeli teknik direktör, kulübün o dönemki başkanı Ali Koç ile gerçekleştirdiği görüşmelerde, bu sezon takım çalıştırmayı düşünmediğini belirterek kendisine yapılan teklifi kabul etmemişti.