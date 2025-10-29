Fenerbahçe'ye 'bu sezon yokum' demişti... Mourinho sonrası istenen o hoca, Tudor'un koltuğunu kaptı

Jose Mourinho sonrası Fenerbahçe'nin masaya oturduğu ancak "bu sezon takım çalıştırmayı düşünmüyorum" diyerek teklifi geri çeviren Luciano Spalletti'nin, Igor Tudor ile yollarını ayıran İtalyan devi Juventus'la anlaştığı açıklandı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Fenerbahçe'ye 'bu sezon yokum' demişti... Mourinho sonrası istenen o hoca, Tudor'un koltuğunu kaptı
Yayınlanma:

Fenerbahçe'nin Jose Mourinho'yla yollarını ayırmasının ardından temas kurduğu ancak anlaşma sağlayamadığı ünlü hocanın yeni rotası kamuoyuna duyuruldu.

İtalya Serie A devi Juventus, Igor Tudor ile yollarını ayırdıktan sonra yeni teknik direktörünü belirledi. Geçmişte bir dönem adı Fenerbahçe'yle de anılan İtalyan hocanın, dünya devi kulüp ile sözleşme imzalayacağı ilan edildi.

ROMANO DUYURDU: İŞTE ANLAŞMANIN DETAYLARI

Fabrizio Romano'nun paylaştığı habere göre; Juventus, Tudor'un yerine teknik direktörlük görevine geçmesi için Luciano Spalletti ile bir anlaşmaya vardı. Gerçekleşen anlaşmaya göre, Juventus ile sezonun sonuna kadar mutabakata varan Spalletti, eğer takımı Şampiyonlar Ligi'ne götürmeyi başarırsa, kontratında yer alan artı 1 yıllık madde aktive edilecek.

Luciano Spalletti, Fenerbahçe'nin Jose Mourinho ile yollarını ayırdığı dönemde sarı-lacivertli ekibin gündemine gelmiş bir isimdi. Tecrübeli teknik direktör, kulübün o dönemki başkanı Ali Koç ile gerçekleştirdiği görüşmelerde, bu sezon takım çalıştırmayı düşünmediğini belirterek kendisine yapılan teklifi kabul etmemişti.

Korkutan uyarı Balıkesir'den geldi! Ünlü deprem profesörü 5 fay hattını isim isim saydıKorkutan uyarı Balıkesir'den geldi! Ünlü deprem profesörü 5 fay hattını isim isim saydıYurt
Eski Kemer Belediye Başkanı Mustafa Gül gözaltına alındıEski Kemer Belediye Başkanı Mustafa Gül gözaltına alındıGündem
juventus Igor Tudor
Günün Manşetleri
Bakan Kurum Sındırgı'daki hasarı açıkladı
Bakan Bolat Ürdün'den duyurdu
Bakan Uraloğlu rakamlarla duyurdu 'Avrupa'nın en yoğunu'
"Marmaray, 12 yılda 1 milyar 430 milyon yolcuya hizmet verdi"
Bakan Bayraktar Diyarbakır'da konuştu
183 milyon Gmail hesabı için 'acil' kodlu uyarı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan Anıtkabir'i ziyaret etti
Kocaeli Gebze'de bina çöktü!
İsrail ateşkese rağmen Gazze’ye saldırdı!
Gazze Şeridi’ne güçlü saldırılar talimatı!
Çok Okunanlar
Altın fiyatlarında bayram sabahı hareketliliği! Altın fiyatlarında bayram sabahı hareketliliği!
Meteoroloji'den son dakika alarmı! Meteoroloji'den son dakika alarmı!
Korkutan uyarı Balıkesir'den geldi! Ünlü deprem profesörü 5 fay hattını isim isim saydı Korkutan uyarı Balıkesir'den geldi! Ünlü deprem profesörü 5 fay hattını isim isim saydı
Parasını bankada tutanlar dikkat Parasını bankada tutanlar dikkat
183 milyon Gmail hesabı için 'acil' kodlu uyarı! 183 milyon Gmail hesabı için 'acil' kodlu uyarı!