Hakemlerle bitmedi… TFF Başkanı Hacıosmanoğlu açıkladı: Sıra futbolcularda

Türk futbolunu sarsan bahis skandalıyla ilgili yeni açıklamalar gelmeye devam ediyor. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, CNN Türk’te katıldığı canlı yayında soruşturmaya ilişkin çarpıcı ifadeler kullandı.

Hacıosmanoğlu, “Hakemlerle başladık, şimdi sıra futbolcularda. 3 bin 700 kişi inceleniyor.” dedi.

CADI AVINA ÇIKMADIK

“Ben de Zorbay Küçük ile görüştüm. Bizim aldığımız veriler bunu gösteriyordu, tekrar teyit alın dedim. Oynandığı söylendi. Hakem arkadaşımız, oynamadığını söyledi. Hesaplar uymuyor. Suç duyurusunda bulundu. Sormamız gereken yerlere sorduk. Onun cevabını bekliyoruz. Cadı avına çıkmadık biz. Arkadaşlarımıza söylediğimiz tek şey var: kim devreye girerse girsin hiç kimseye imtiyaz tanınmayacak. Ama aynı şekilde sıfır ihtimalde kimseye de haksız muamele yapmayacaksınız. Bunun vebali var.

Hesap açıldığı zaman belirli bir miktar bonus vermiş herhalde. 40 lira mı ne bonusu var, iki kupon oynanmış. Onu da tam bilmiyorum, savcılık soruşturmasını yapacak. Biz de ilgili birimlere sorduk. TC numarası ile açılmış ve oynanmış. Süreç devam ediyor. Bizim bir beyanda bulunmamız doğru olmaz. Bir insanın da savcılığa gidip suç duyurusunda bulunup, yalan beyanda bulunuyorsan bir de oradan ceza alırsın. Bir insan da onu yapmaz diye düşünüyorum.”

NİSAN AYINDA BAŞLANDI

"Nisan ayında kapsamlı bir araştırma yapıldı. Ankaraspor - Nazilli maçı skoru iki takımın da işine yarıyordu. Arkadaşlarımızla ivedilikle bu işe koyulmasını istedik. İki taraftan da maça bahis oynanmış. Bizim tarafımızdan üst sınırdan ceza verildi. Sonra arkadaşlarıma bu araştırmaya gerçek manada başlayalım dedim. Biz 15 tane hakem bekliyorduk ama bu rakamlar çıkınca üzüldüm tabii."

SIRA FUTBOLCULARDA

"Rakamlar ortaya çıkınca gerçekten üzüldüm. Gereği neyse, onu yapacağız. Hakemlerle başladık, şimdi sıra futbolcularda. 3 bin 700 kişi inceleniyor."