Eski tip ehliyetlerin süresi doldu! 1 milyon 799 bin kişi yenileme yapmadı

Eski tip sürücü belgelerinin yeni tip ehliyetlerle değiştirilmesi için verilen süre sona erdi. 1 Ocak 2016’dan itibaren dağıtılmaya başlanan yeni ehliyetlerin geçiş süreci, bugün itibarıyla tamamlandı.

İçişleri Bakanlığı, eski tip ehliyetlerin yenilenmesi için belirlenen son tarihi vatandaşların mağduriyet yaşamaması amacıyla dört kez uzatmıştı. Ancak bu kez sürenin kesin olarak dolduğu açıklandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, ekim ayı boyunca sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlarda vatandaşlara uyarıda bulunarak, “Son güne kalmayın.” çağrısında bulunmuştu. Yerlikaya, sürenin artık uzatılmayacağını da vurgulamıştı.

Bakanlık verilerine göre, ekim ayında 275 bin 608 kişi, bugün ise 40 bin 771 kişi ehliyet yenilemek için başvuruda bulundu. 2016’dan bu yana toplam 35 milyon 794 bin 515 kişi yeni tip ehliyetini aldı.

Ancak 1 milyon 799 bin 172 kişi yenileme işlemini yapmadı. Bugün mesai bitimiyle birlikte eski tip ehliyetlerin geçerliliği resmen sona erdi.

Ehliyet yenileme bedeli, B sınıfı sürücü belgelerinde 15 liradan 7 bin 438 lira 60 kuruşa yükselecek.