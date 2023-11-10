Hamas ABD'yi Yalanladı! Ateşkesin Olmadığı Duyuruldu

Beyaz Saray, İsrail'in Filistinli sivillerin Gazze Şeridi’nin güneyine geçmeleri için her gün 4 saat boyunca Gazze Şeridi’nin kuzeyindeki saldırılara ara vereceğini açıkladı. Ajanslar bu haberi "ateşkes" olarak duyurdu.

Beyaz Saray'ın ateşkes adı altında saldırıları durduracağı bölge üzerinde, çeşitli senaryolar var. İsrail, Gazze'nin kuzeyinden Filistinlileri sürmek istiyor. Bunun için yoğun bombardımana ve ablukaya devam ediyor. Filistinlilerin yaşadığı bölgeleri boşaltması için İsrail koridorlar oluşturuyor.

Savaşın tarafı Hamas da İsrail ile ateşkese varılmadığını açıkladı. ABD'nin yaptığı açıklamayı yalanladı.

Hamas'tan yapılan açıklamada "Bir anlaşmaya varılacak olursa bu, açık bir şekilde halkımıza duyurulacaktır." denildi.