Hatay'da katliam gibi kaza! Aynı aileden 6 kişi hayatını kaybetti

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde korkunç bir trafik kazası meydana geldi. Dörtyol-Payas kara yolunda karşı şeride geçen tırın çarptığı otomobildeki aynı aileden 6 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Hatay'da katliam gibi kaza! Aynı aileden 6 kişi hayatını kaybetti
Editör: Yasin Kerim Aşan
Son Güncelleme:

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde korkunç bir trafik kazası meydana geldi. Kazanın yaşandığı adres, Dörtyol-Payas kara yolu oldu.

Edinilen bilgiye göre, Şükrü K. idaresindeki 31 AGU 531 plakalı tır, karşı şeride geçerek Mehmet Sönmez yönetimindeki 31 AJP 037 plakalı otomobile çarptı.

Hatay'da katliam gibi kaza! Aynı aileden 6 kişi hayatını kaybetti - Resim : 1

Durumun yetkililere bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Otomobil sürücüsü Mehmet Sönmez ile eşi Zeynep, çocukları Eray ve Ecrin Sönmez, kayınpederi Zeki (64) ve kayınvalidesi Döndü Kara (62) kazada hayatını kaybetti, sürücünün çocuklarından Melek Su Sönmez (8) de yaralandı. Yaralı çocuk, ambulansla Dörtyol Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tır sürücüsü Şükrü K. ise gözaltına alındı.

Konya'da zincirleme trafik kazası! 4 tır birbirine girdiKonya'da zincirleme trafik kazası! 4 tır birbirine girdiYurt

Kaynak: Anadolu Ajansı

# hatay # dörtyol # trafik kazası # son dakika
Çok Okunanlar
Bakan Işıkhan'dan emeklilere müjde!
Bakan Işıkhan'dan emeklilere müjde!
Adana'da deprem oldu!
Adana'da deprem oldu!
Deprem uzmanı İstanbul için uyardı: "Yaşayan ölüleriz!"
Deprem uzmanı İstanbul için uyardı: "Yaşayan ölüleriz!"
Galatasaray'dan flaş açıklama!
Galatasaray'dan flaş açıklama!
Belçika'da PKK kışkırtması!
Belçika'da PKK kışkırtması!
Öne Çıkanlar Son dakika! Galatasaray^dan Hugh Dallas açıklaması!- Ulusal Haber Son dakika! Galatasaray^dan Hugh Dallas açıklaması!- Ulusal Haber Türk Rambo hayatını kaybetti! Türk Rambo hayatını kaybetti!