Hayat Pahalılığı Yabancıları da Vurdu! Türkiye'den Girmenin Yollarını Arıyorlar

Ülkedeki hayat pahalılığı yerleşik şekilde yaşayan yabancıyı da etkiledi. Özellikle Antalya'da, satılık ilanları arttı. Gelişmeler bir Rus haber gazetesinde de gündem oldu.

Hayat Pahalılığı Yabancıları da Vurdu! Türkiye'den Girmenin Yollarını Arıyorlar
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Evlerini ilana koyup, bir bir taşınmaya başladılar.. Hayat pahalılığından, Türkiye'de yerleşik şekilde yalayan yabancılar da nasibini aldı.

Rus Turistler Türkiye'yi Terk Ediyor

Özellikle Antalya'ya yerleşen Ruslar, Türkiye'den gitmek için evlerini satıyor. Konu Rus basınına da yansıdı. Rus haber gazetesi Moskovskiy Komsomolets Rus vatandaşların, pahalılık nedeniyle, panik olduğunu duyurdu. Habere göre Antalya'da yaşayan Rusları rubledeki kur farkı da etkiledi. Artık Türkiye'yi, Rusya'dan daha pahalı buluyorlar. Kentte yerleşik bulunan yabancılar, 'taşınma nedeniyle satıyoruz' etiketiyle ilanlar vermeye de başladı.

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

# Hayat pahalılığı # yabancı
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