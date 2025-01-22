Hayatını kaybedenlerin sayısı 79'a yükseldi! Bolu'daki otel yangınında bilanço artıyor
Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki otel yangınında hayatını kaybedenlerin sayısının 79'a çıktığı bildirildi.
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Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı, yapılan DNA testleri sonucunda Kartalkaya Kayak Merkezi'nde gerçekleşen otel yangınında hayatını kaybedenlerin sayısının 79' a yükseldiğini bildirdi.
Son dakika haberine göre, Sağlık Bakanlığı yaralıların durumu ile ilgili açıklama yaptı. Yapılan yazılı açıklamada "Bolu Kartalkaya’da meydana gelen yangında 1’i ağır olmak üzere 51 vatandaşımız yaralanmıştı. 39 vatandaşımız taburcu edilmiş olup, 12 yaralımızın tedavisi hastanelerimizde devam etmektedir" ifadeleri kullanıldı.