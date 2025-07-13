Hazar Gölü’nde yüzerken fenalaştı: Kalp krizi geçiren Mustafa Nacar hayatını kaybetti

Elazığ’da ailesiyle göle giren 49 yaşındaki Mustafa Nacar, serinlemek için yüzdüğü sırada fenalaştı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Nacar, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Ebrugül Müezzinoğlu Ebrugül Müezzinoğlu
Hazar Gölü’nde yüzerken fenalaştı: Kalp krizi geçiren Mustafa Nacar hayatını kaybetti
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Elazığ’ın Sivrice ilçesinde bulunan Hazar Gölü’nde, serinlemek için suya giren 49 yaşındaki Mustafa Nacar, yüzdüğü sırada fenalaşarak kalp krizi geçirdi. Olay, öğle saatlerinde meydana geldi.

Malatya’dan ailesiyle birlikte Elazığ’a gelen Nacar, serinlemek amacıyla göle girdi. Bir süre yüzdükten sonra aniden fenalaşan Nacar, çevredekiler ve ailesi tarafından sudan çıkarıldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Fethi Sekin Şehir Hastanesi’ne kaldırılan Mustafa Nacar, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Nacar’ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere hastane morguna götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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