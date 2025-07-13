SGK usulsüz maaş ödemelerini tespit etti: 81 ilde binlerce kişinin aylığı durduruldu

SGK TÜM TÜRKİYE’DE DENETİME BAŞLADI

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), usulsüz şekilde maaş alanlara yönelik denetimlerini sıklaştırdı. 81 ilde yapılan kontrollerde, resmi olarak ayrı görünen ancak fiilen birlikte yaşamaya devam eden binlerce kişinin dul ve yetim aylığı aldığı tespit edildi. Sadece 2024 yılında bu şekilde maaş alan 2 bin 414 kişi belirlendi.

MAAŞLAR KESİLDİ, PARALAR GERİ İSTENİYOR

SGK, tespit edilen kişilerin aylıklarını durdurdu. Ayrıca, geçmişe dönük yapılan tüm ödemeler — Genel Sağlık Sigortası yardımları da dahil olmak üzere — faiziyle birlikte geri isteniyor. Kurum, bununla da sınırlı kalmayarak ilgililer hakkında savcılıklara suç duyurusunda bulunuyor.

YALNIZ YAŞAM ŞARTI: HANGİ DURUMDA MAAŞ BAĞLANIYOR?

Uzmanların değerlendirmesine göre SGK, ölüm aylığını bazı koşullara bağlı olarak bağlıyor. Kız çocukları, evli olmadıkları ya da boşandıktan sonra yalnız yaşadıkları sürece yetim aylığı alabiliyor. Dul aylığı ise ancak evlilik ilişkisi ölüm tarihinde halen geçerliyse bağlanıyor.

NEDEN KESİLİYOR?

Eğer bir kişi, resmi olarak boşanmış olsa bile boşandığı eşiyle aynı evde yaşamaya devam ediyorsa, bu durum SGK tarafından “usulsüzlük” olarak değerlendiriliyor. Bu da maaşın kesilmesine ve yapılan tüm ödemelerin geri alınmasına neden oluyor.

YASAL ZEMİN NET: MAHKEMELER GERİ ADIM ATMIYOR

SGK’nın uygulamaları, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’na dayanıyor. Kanunun 56. maddesine göre, birlikte yaşama hali tespit edilen kişilerin maaşları kesiliyor. Bu hüküm Anayasa Mahkemesi tarafından da onaylanmış ve iptal talebi reddedilmiş durumda.

YARGITAY'DAN EMSAL KARAR

Yargıtay’ın verdiği bir kararda, birlikte yaşam durumunun tespiti için kapsamlı bir araştırma yapılması gerektiği vurgulandı. Adres kayıtları, seçmen bilgileri, elektrik ve su abonelikleri, banka hareketleri ve tanık beyanları gibi birçok veri inceleniyor.

SGK İncelemeleri Derinleşiyor

Yetkililer, sadece maaş alabilmek için yapılan “kağıt üstü ayrılıkların” yasal sonuçları olduğunu ve SGK denetimlerinden kaçmanın zor olduğunu vurguluyor. Denetimler sonucu tespit edilen usulsüzlüklerde hem maaş kesiliyor hem de adli süreç başlıyor.

2025’te Denetimler Artıyor

SGK, 2025 yılı boyunca da benzer denetimlere hız kesmeden devam edecek. Kurum, sosyal güvenlik kaynaklarının gerçek hak sahiplerine ulaşması için sıkı takipte olduğunu ve her yıl binlerce vakayı ortaya çıkardığını belirtiyor.