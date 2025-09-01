Hilal Özdemir’in ölümüyle ilgili şok ayrıntılar: Katilin geçmişi ortaya çıktı

Boğaziçi Üniversitesi yakınlarında, erkek arkadaşı tarafından silahla öldürülen 15 yaşındaki Hilal Özdemir, dün son yolculuğuna uğurlandı. Olayla ilgili yeni bilgiler basına yansımaya devam ediyor.

Edinilen bilgilere göre, Ayberk Kurtuluş’un 24 suç kaydı bulunduğu ve Hilal Özdemir’e ulaşmak için “Düğüne geldim” diyerek genç kızın yanına gittiği öğrenildi. “Son bir kez konuşalım” diyerek Hilal’in yanına yaklaşan Kurtuluş’un, kampüse aracıyla iki kez girdiği tespit edildi. Cinayette kullanılan silahın ruhsatsız olduğu bildirildi. Görgü tanıkları, Özdemir ile Kurtuluş’un tartıştığını, yanlarına gelen başka bir kişinin Kurtuluş’u itmesi üzerine Kurtuluş’un aracına binerek uzaklaştığını aktardı.

Kurtuluş’un daha sonra tekrar aracıyla kampüse geldiği, Hilal’i yanına çağırdığı ve başına bir el ateş ederek öldürdüğü, ardından silahla kendi hayatına son verdiği öğrenildi.

Hilal Özdemir’in kampüs içerisindeki bir kafede yarı zamanlı çalıştığı, Ayberk Kurtuluş’un Hilal’i takıntı haline getirdiği gerekçesiyle genç kızın okulunun Gaziosmanpaşa’dan Kağıthane’ye alındığı da basına yansıyan bilgiler arasında yer aldı.

