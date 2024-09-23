Hizbullah Komutanları Beyrut’ta son yolculuklarına uğurlandı: "Geri dönüşümüz daha güçlü olacak"

Cenaze töreninde konuşan Hizbullah Genel Sekreter Yardımcısı Şeyh Naim Kasım, İsrail ile devam eden mücadelenin yeni bir aşamaya girdiğini belirtti. Bu değişimin en net göstergesi olarak Pazar sabahı gerçekleştirilen operasyonlara işaret eden Kasım, "Hayfa bölgesine yönelik üç füze saldırısı düzenleyerek askeri hedefleri vurduk. Sahayı izlemeye devam edin," ifadelerini kullandı.

İbrahim Akil ve diğer komutanlar için Beyrut'ta düzenlenen cenaze töreninde, İsrail karşıtı sloganlar eşliğinde önemli mesajlar verildi. Hizbullah'ın tüm askeri seçeneklere karşı hazırlıklı olduğunu vurgulayan Kasım, savaşın yeni bir döneme girdiğini ifade etti. Kasım, "Sahaya daha güçlü döndük ve Gazze'deki savaş bitene kadar bu mücadele sürecek," dedi. Ayrıca, İsrail’in kuzeyinde yaşayanların geri dönemeyeceğini ve yerinden edilenlerin sayısının artacağını belirtti.