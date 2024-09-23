Hizbullah Komutanları Beyrut’ta son yolculuklarına uğurlandı: "Geri dönüşümüz daha güçlü olacak"

İsrail’in Beyrut’ta düzenlediği saldırıda yaşamını yitiren Hizbullah komutanları, düzenlenen törenle son yolculuklarına uğurlandı.

Haber Merkezi Haber Merkezi
Hizbullah Komutanları Beyrut’ta son yolculuklarına uğurlandı: "Geri dönüşümüz daha güçlü olacak"
Yayınlanma:

Cenaze töreninde konuşan Hizbullah Genel Sekreter Yardımcısı Şeyh Naim Kasım, İsrail ile devam eden mücadelenin yeni bir aşamaya girdiğini belirtti. Bu değişimin en net göstergesi olarak Pazar sabahı gerçekleştirilen operasyonlara işaret eden Kasım, "Hayfa bölgesine yönelik üç füze saldırısı düzenleyerek askeri hedefleri vurduk. Sahayı izlemeye devam edin," ifadelerini kullandı.

İbrahim Akil ve diğer komutanlar için Beyrut'ta düzenlenen cenaze töreninde, İsrail karşıtı sloganlar eşliğinde önemli mesajlar verildi. Hizbullah'ın tüm askeri seçeneklere karşı hazırlıklı olduğunu vurgulayan Kasım, savaşın yeni bir döneme girdiğini ifade etti. Kasım, "Sahaya daha güçlü döndük ve Gazze'deki savaş bitene kadar bu mücadele sürecek," dedi. Ayrıca, İsrail’in kuzeyinde yaşayanların geri dönemeyeceğini ve yerinden edilenlerin sayısının artacağını belirtti.

MSB: 3 terörist etkisiz hale getirildiMSB: 3 terörist etkisiz hale getirildiGündem

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

lübnan hizbullah israil
Günün Manşetleri
Şehit polis Şeyda Yılmaz için cenaze töreni düzenlendi
Bakan Yılmaz Tunç'tan yeni anayasa açıklaması
Bakan Yılmaz Tunç'tan Narin cinayetiyle ilgili açıklama
Hizbullah Komutanları Beyrut’ta son yolculuklarına uğurlandı
Bursa'da uçak kazası
MSB: 3 terörist etkisiz hale getirildi
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Rusya’ya resmi ziyaret gerçekleştirecek
6 ilde kuvvetli sağanak bekleniyor
125 uyuşturucu satıcısı yakalandı
İstanbul’da firar eden şüpheli polis memurunu Şehit etti!
Çok Okunanlar
İslam Memiş'ten gram altın ve döviz yatırımcılarına önemli uyarılar! İslam Memiş'ten gram altın ve döviz yatırımcılarına önemli uyarılar!
9 saat sürecek elektrik kesintisi: 18 ilçe etkilenecek 9 saat sürecek elektrik kesintisi: 18 ilçe etkilenecek
Enes Güran'ın kolundaki izle ilgili rapor çıktı: Isırık izleri kime ait? Enes Güran'ın kolundaki izle ilgili rapor çıktı: Isırık izleri kime ait?
Hizbullah Komutanı: "İsrail dehşetten ölecek" Hizbullah Komutanı: "İsrail dehşetten ölecek"
İstanbul’da firar eden şüpheli polis memurunu Şehit etti! İstanbul’da firar eden şüpheli polis memurunu Şehit etti!