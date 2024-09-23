MSB: 3 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan açıklamada, terörle mücadelenin "öngörülemeyen, farklı, hızlı ve sürekli operasyonlarla" sürdürüldüğü vurgulandı.

Açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 2 PKK’lı terörist ile Suriye’nin kuzeyinde Fırat Kalkanı bölgesinde belirlenen 1 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hale getirmiştir." ifadelerine yer verildi.