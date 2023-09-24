Hollanda'da Kur'an kışkırtması! Dışişleri Bakanlığından sert tepki
Hollanda'da Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırıya Türkiye, sert tepki gösterdi. Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasında “aşağılık saldırıları en güçlü şekilde lanetliyoruz” denildi.
Irkçılığın giderek yükseldiği Avrupa'da Kur’an kışkırtmalarına yenisi eklendi. Hollanda'da Irkçı PEGIDA hareketi lideri Edwin Wagensveld, Türkiye’nin Lahey Büyükelçiliği önünde, Kur'an-ı Kerim’i yırttı.
Saldırgan eylemlerini gün boyunca sürdüren ırkçı siyasetçi, Türk Büyükelçiliği’nin yanı sıra Pakistan, Endonezya ve Danimarka'nın Lahey Büyükelçilikleri önünde de Kur'an-ı Kerim yırtarak, İslam’a ve Müslümanlara hakaret etti.
“AŞAĞILIK SALDIRILARI LANETLİYORUZ”
Ankara, Türkiye’yi ve tüm islam dünyasını hedef alan kışkırtmaya sert ifadelerle tepki gösterdi. Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasında Kur’an’a yönelik saldırılar lanetlenirken, Avrupa ülkelerinin bu tip eylemlere izin veren tutumu da kınandı.
- Hollanda’nın Lahey kentinde, aralarında Büyükelçiliğimizin de bulunduğu İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi bazı ülkelerin Büyükelçilikleri önünde gerçekleştirilen kutsal kitabımız Kur’an-ı Kerim’i hedef alan aşağılık saldırıları en güçlü şekilde lanetliyoruz. Bu provokatif saldırıların, Avrupa ülkelerinde göz yumuldukça giderek yayılmasını ve ifade özgürlüğü kisvesi altında bu nefret eylemlerine izin verilmesini kınıyoruz. Birleşmiş Milletler tarafından da dini nefret ve uluslararası hukukun ihlali olarak kabul edilen bu provokasyonlara karşı, saldırıların yapıldığı ülkeler tarafından artık etkili tedbirler alınmalıdır.