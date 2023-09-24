Hollanda'da Kur'an kışkırtması! Dışişleri Bakanlığından sert tepki

Irkçılığın giderek yükseldiği Avrupa'da Kur’an kışkırtmalarına yenisi eklendi. Hollanda'da Irkçı PEGIDA hareketi lideri Edwin Wagensveld, Türkiye’nin Lahey Büyükelçiliği önünde, Kur'an-ı Kerim’i yırttı.

Saldırgan eylemlerini gün boyunca sürdüren ırkçı siyasetçi, Türk Büyükelçiliği’nin yanı sıra Pakistan, Endonezya ve Danimarka'nın Lahey Büyükelçilikleri önünde de Kur'an-ı Kerim yırtarak, İslam’a ve Müslümanlara hakaret etti.

“AŞAĞILIK SALDIRILARI LANETLİYORUZ”

Ankara, Türkiye’yi ve tüm islam dünyasını hedef alan kışkırtmaya sert ifadelerle tepki gösterdi. Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasında Kur’an’a yönelik saldırılar lanetlenirken, Avrupa ülkelerinin bu tip eylemlere izin veren tutumu da kınandı.