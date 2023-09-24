İsrail'de protestolar sürüyor! On binlerce kişi sokaklardaydı

İsrail'de yargı düzenlemesine karşı protestolar 38. hafta da devam etti. Netanyahu hükümetinin yargı düzenlemesine karşı protestolara on binlerce kişi katıldı

İsrail'de protestolar sürüyor! On binlerce kişi sokaklardaydı
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İsrail'de Başbakan Binyamin Netanyahu öncülüğündekikoalisyon hükümetinin yargı düzenlemesine karşı düzenlenen protestolarda 38. haftaya girildi.

Kitlesel gösteriler düzenleyen İsrailliler, 38. haftada da ülke genelinde sokaklara ve meydanlara indi

Meydanlar on binlerle doldu taştı. İsrail bayrakları taşıyan protestocular, davullar, düdükler ve havalı kornalarla ritim tutarak "demokrasi" sloganları attı.

Göstericiler, Netanyahu ve hükümetteki diğer bakanları eleştiren sloganlar, resimlerin yer aldığı pankart, afişler ve dövizler taşıdı.

Adalet Bakanı Yariv Levin, 5 Ocak'ta yargının yetkilerini sınırlandıran, yüksek yargı mensuplarının atamaları üzerindeki etkisini azaltan, yürütme üzerindeki denetimini ortadan kaldıran ve yargının bazı yetkilerini Meclise devreden kapsamlı bir "yargı reformu" planladıklarını duyurmuştu.

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# israil # netanyahu # protesto
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