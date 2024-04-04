HSK'den Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi hakkında inceleme iddiası

Abdullah Zeydan'ın memnu haklarının iadesi kararını veren Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi hakkında, Hakimler ve Savcılar Kurulu tarafından inceleme başlatıldığı iddia edildi. Hakimler ve Savcılar Kurulu kaynakları söz konusu iddiaları yalanladı.

HSK'den Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi hakkında inceleme iddiası
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Van'da Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerini ilk sırada tamamlayan DEM Parti adayı Abdullah Zeydan'ın memnu haklarının iadesi kararını veren Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi ile ilgili yeni bir gelişme yaşandığı iddia edildi.

DW Türkçe'de yer alan haberde, Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun, Abdullah Zeydan'ın memnu haklarının iadesi kararını veren Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi hakkında inceleme başlattığı belirtildi.

Hakimler ve Savcılar Kurulu kaynakları ise söz konusu iddiaları yalanladı.

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