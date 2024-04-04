HSK'den Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi hakkında inceleme iddiası

Van'da Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerini ilk sırada tamamlayan DEM Parti adayı Abdullah Zeydan'ın memnu haklarının iadesi kararını veren Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi ile ilgili yeni bir gelişme yaşandığı iddia edildi.

DW Türkçe'de yer alan haberde, Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun, Abdullah Zeydan'ın memnu haklarının iadesi kararını veren Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi hakkında inceleme başlattığı belirtildi.

Hakimler ve Savcılar Kurulu kaynakları ise söz konusu iddiaları yalanladı.