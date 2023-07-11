Hükümetten F-16 ve İsveç konusunda geri adım! NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'den açıklama

NATO Liderler Zirvesi, Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta gerçekleştirilecek.. Türkiye, İsveç ve NATO zirve öncesinde üçlü görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmeden stratejik bir facia çıktı. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Türkiye'nin İsveç'in NATO'ya üyeliğine yeşil ışık yaktığını duyurdu. Buna göre, Türkiye, İsveç'in NATO'ya Katılım Protokollerini TBMM’ye götürecek.

HÜKÜMET GERİ ADIM ATTI! İSVEÇ NATO'YA ÜYELİĞİNİN ÖNÜ AÇILDI

Dün akşam gerçekleştirilen görüşmenin ardından NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'den yeni bir açıklama daha geldi.

Stoltenberg, bugün başlayacak NATO Zirvesi öncesinde düzenlenen forumda açıklamalarda bulundu.

İsveç'in NATO üyeliği başvurusu konusunda dün akşam gerçekleştirilen üçlü görüşme hakkında konuşan Stoltenberg şunları söyledi:

- Bu zirve daha başlamadan tarihi bir hale geldi. Çünkü şimdi İsveç'in üyeliği meselesi bulunuyor ve İsveç, bu ittifakın tam üyesi olacak. Bu hem İsveç için hem Türkiye hem tüm NATO ve Baltık bölgesi için iyi.

Türkiye'nin terör konusunda meşru güvenlik endişelerini ortaya koyduğunu ve geçen yılki Madrid Zirvesi'nden beri Türkiye, İsveç ve Finlandiya arasında imzalanan Üçlü Muhtıra ile bunların giderilmesi için çalışmaların sürdüğünü belirten Stoltenberg, İsveç'in de bazı adımlar attığını ifade etti.

İsveç'te bir kişinin terör suçundan mahkum edildiğini hatırlatan Stoltenberg, İsveç'in üyeliğiyle ittifakın daha güvenli olacağını iddia etti.

Stoltenberg, İsveç'in ne zaman NATO üyesi olacağına ilişkin soruya da yanıt verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İsveç'in katılımı hakkındaki onay belgesini TBMM'ye en kısa sürede göndereceği taahhüdünde bulunduğunu belirten Stoltenberg, şunları söyledi:

- Türkiye'nin kendi meclis süreci bulunuyor. Tam bir takvim için detaya giremem. TBMM şu anda açık değil. Ancak en önemlisi şu ki Türkiye, katılım protokolünü sevk edeceği konusunda açık bir karar vermiştir. İnanıyorum ki Türkiye'de onay olacağı konusundaki ana meseleyi de çözmüş bulunuyoruz.

"F-16 DİYALOĞUNU MEMNUNİYETLE KARŞILIYORUM"

Stoltenberg, Türkiye'nin ABD'den F-16 savaş uçağı alma planı hakkındaki soruyu yanıtlarken de şunları söyledi: