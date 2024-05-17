HÜRJET ilk kez yuvasından ayrıldı! Özel gösteriye imza atacak

Türkiye'nin jet motorlu süpersonik eğitim uçağı HÜRJET, ilk kez yuvasından ayrıldı. HÜRJET, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı kutlamalarında özel bir gösteriye imza atacak.

HÜRJET ilk kez yuvasından ayrıldı! Özel gösteriye imza atacak
Editör: Haber Merkezi

Türk Havacılık Uzay Sanayii tarafından özgün olarak tasarlanan ve geliştirilen HÜRJET projesinde önemli kilometre taşlarından biri daha dönülüyor.

TUSAŞ'ın Kahramankazan tesislerinde gökyüzüyle buluşan HÜRJET, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında Samsun'da özel bir gösteri yapacak.

TUSAŞ, HÜRJET'in son uçuş görüntülerini "Dahası 19 Mayıs’ta Samsun’da" sloganıyla paylaştı.

19 Mayıs’ta yapacağı gösteriyle HÜRJET, bir anlamda yuvası konumundaki tesisten ilk kez ayrılarak, TUSAŞ semalarından farklı bir yerde uçuş yapmış olacak.

HÜRJET, bugüne kadar yapılan testlerde 56 sorti yapıp 65 saat havada kaldı. Daha yüksek sürat ve irtifalara çıkan HÜRJET, gökyüzünde daha agresif manevralar yapabilir hale geldi.

TUSAŞ, HÜRJET'in seri üretim sürecinde ilk yıl 6-7 uçak yapıp, ardından ayda 2 adet olacak şekilde yılda 24 uçak imal etmeyi hedefliyor.

HÜRJET'in Türk Hava Kuvvetlerine teslimatlarının 2025'te başlaması planlanıyor.

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

# HÜRJET # 19 mayıs # Türk Yıldızları
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