Pençe-Kaplan bölgesinde bir asker şehit oldu! Milli Savunma Bakanlığından açıklama geldi

Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde Piyade Sözleşmeli Onbaşı Recep Kabala, yaşanan silah kazası sonucu şehit oldu. Konuyla ilgili açıklama Milli Savunma Bakanlığından geldi.

Pençe-Kaplan bölgesinde bir asker şehit oldu! Milli Savunma Bakanlığından açıklama geldi
Editör: Yasin Kerim Aşan
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Piyade Sözleşmeli Onbaşı Recep Kabala, Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde, silah kazası sonucu şehit oldu.

Recep Kabala'nın şehit olduğuyla ilgili Milli Savunma Bakanlığından açıklama geldi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde, silah kazası sonucu kahraman silah arkadaşımız Piyade Sözleşmeli Onbaşı Recep Kabala şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." ifadeleri kullanıldı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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