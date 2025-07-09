"Huzur İstanbul"da dev operasyon: 984 gözaltı!

İstanbul'da, Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde geniş kapsamlı olarak gerçekleştirilen "Huzur İstanbul" uygulamasında, aralarında aranan 508 kişinin de yer aldığı toplam 984 kişi gözaltına alındı. Uygulama, şehir genelinde iki aşamalı olarak gerçekleştirildi.

İlk aşama 20.00-22.00 saatleri arasında 215 farklı noktada 1433 personelin katılımıyla sabit yol uygulaması şeklinde yapıldı. Bu uygulamaya bir polis helikopteri ve Deniz Limanı Şube Müdürlüğü’ne bağlı 5 bot da eş zamanlı destek verdi.

İkinci aşama ise 22.00-23.59 saatleri arasında 1350 personelin katılımıyla umuma açık alanlara yönelik geniş çaplı denetimlerle sürdürüldü.

BİNLERCE KİŞİ SORGULANDI, YÜZLERCE GÖZALTI

Toplamda 335 bin 769 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapılırken, 508’i çeşitli suçlardan aranan olmak üzere 984 şüpheli gözaltına alındı.

Uygulamalar kapsamında 23 ruhsatsız tabanca , 4 tüfek, 8 kurusıkı tabanca, 123 fişek, 1579 gram uyuşturucu madde, 463 uyuşturucu hap, 8 bin 429 lira suç geliri ele geçirildi.

TRAFİKTE DE KUŞ UÇURTULMADI

Trafik ekiplerinin gerçekleştirdiği denetimlerde toplam 41 bin 378 araç ve 3 bin 148 motosiklet kontrol edildi. 2 bin 161 araç ve motosiklet ile 39 sürücüye işlem yapılırken, 16 araç trafikten men edildi. Kesilen trafik cezalarının toplamı ise 689 bin 906 lira oldu.

Ekiplerce 304 umuma açık iş yeri denetlenirken, 3 yabancı uyruklu şahsa da işlem yapıldığı bildirildi.