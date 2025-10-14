İBB Başkan Vekili Nuri Aslan hakkında 3 yıla kadar hapis istemi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkan Vekili Nuri Aslan hakkında, İstanbul Adliyesi’nde görevli güvenlik amirine karşı “görevi yaptırmamak için direnme” suçundan 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası talebiyle iddianame düzenlendi.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
İBB Başkan Vekili Nuri Aslan hakkında 3 yıla kadar hapis istemi
Yayınlanma:

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İBB Başkan Vekili Nuri Aslan hakkında yürüttüğü soruşturmayı tamamladı. Aslan’ın İstanbul Adalet Sarayı’nda görevli güvenlik görevlilerine yönelik davranışları nedeniyle “görevi yaptırmamak için direnme” suçundan cezalandırılması istendi.

Savcılık tarafından hazırlanan iddianamede, Nuri Aslan’ın 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

NE OLMUŞTU?

Olay, 26 Mayıs’ta İBB’ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, İSTAÇ, KİPTAŞ ve Yol Bakım Daire Başkanlığı’ndaki bazı isimlerin gözaltına alınarak sorgulandığı gün yaşandı.

İstanbul Adalet Sarayı’na gelen İBB Başkan Vekili Nuri Aslan, 6’ncı katta bulunan Sulh Ceza Hakimliği’nin yer aldığı kısıtlı alana geçmek istedi. Ancak güvenlik görevlileri, yetkisi bulunmadığı gerekçesiyle Aslan’ı içeriye almadı.

Güvenlik personelinin engellemesi üzerine Nuri Aslan sinirlendi ve tepki gösterdi. İddianameye yansıyan bilgilere göre Aslan, o sırada “Benim deli damarımı attırmayın. Yakarım bak ortalığı, istifa ederim” ifadelerini kullandı.

Yaşanan tartışma, güvenlik kameralarına da yansıdı. Olayın ardından güvenlik amiri tarafından tutanak tutuldu ve durum adli makamlara bildirildi. 

Mevduat sahipleri dikkat! 500 bin TL için hangi banka ne kadar kazandırıyor?Mevduat sahipleri dikkat! 500 bin TL için hangi banka ne kadar kazandırıyor?Ekonomi
Zabıtayı sopayla dövdüğü iddia edilmişti: Kale Belediye Başkanı için istenen ceza belli olduZabıtayı sopayla dövdüğü iddia edilmişti: Kale Belediye Başkanı için istenen ceza belli olduGündem
ibb
Günün Manşetleri
İBB Başkan Vekili Nuri Aslan hakkında 3 yıla kadar hapis istemi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Kara yollarında 5G destekli akıllı ulaşım dönemi başladı!
Yalova’da İl Göç İdaresi’ne operasyon!
Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı’nda konuştu
1000 hakim ve savcı yardımcısı alınacak!
1,3 milyar liralık kara para trafiği ortaya çıkarıldı!
“Yeni Yuvam” ile faiz yok, peşinat yok, kura yok!
Antalya Büyükşehir Belediyesi’nde 6 kişi daha gözaltına alındı
Ambarlı Limanı’ndan Madrid’e uzanan 1,7 tonluk kokain zinciri çözüldü!
Çok Okunanlar
“Yeni Yuvam” ile faiz yok, peşinat yok, kura yok! “Yeni Yuvam” ile faiz yok, peşinat yok, kura yok!
Altında çifte rekor! Güncel altın fiyatları ne kadar oldu? Altında çifte rekor! Güncel altın fiyatları ne kadar oldu?
Meteoroloji’den yağış ve soğuk uyarısı! Meteoroloji’den yağış ve soğuk uyarısı!
400.000 TL krediyle araba almak artık zor mu? Bankaların güncel faiz oranları şaşırttı! 400.000 TL krediyle araba almak artık zor mu? Bankaların güncel faiz oranları şaşırttı!
Depoyu doldurmak artık lüks! Depoyu doldurmak artık lüks!