İBB Başkan Vekili Nuri Aslan hakkında 3 yıla kadar hapis istemi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İBB Başkan Vekili Nuri Aslan hakkında yürüttüğü soruşturmayı tamamladı. Aslan’ın İstanbul Adalet Sarayı’nda görevli güvenlik görevlilerine yönelik davranışları nedeniyle “görevi yaptırmamak için direnme” suçundan cezalandırılması istendi.

Savcılık tarafından hazırlanan iddianamede, Nuri Aslan’ın 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

NE OLMUŞTU?

Olay, 26 Mayıs’ta İBB’ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, İSTAÇ, KİPTAŞ ve Yol Bakım Daire Başkanlığı’ndaki bazı isimlerin gözaltına alınarak sorgulandığı gün yaşandı.

İstanbul Adalet Sarayı’na gelen İBB Başkan Vekili Nuri Aslan, 6’ncı katta bulunan Sulh Ceza Hakimliği’nin yer aldığı kısıtlı alana geçmek istedi. Ancak güvenlik görevlileri, yetkisi bulunmadığı gerekçesiyle Aslan’ı içeriye almadı.

Güvenlik personelinin engellemesi üzerine Nuri Aslan sinirlendi ve tepki gösterdi. İddianameye yansıyan bilgilere göre Aslan, o sırada “Benim deli damarımı attırmayın. Yakarım bak ortalığı, istifa ederim” ifadelerini kullandı.

Yaşanan tartışma, güvenlik kameralarına da yansıdı. Olayın ardından güvenlik amiri tarafından tutanak tutuldu ve durum adli makamlara bildirildi.