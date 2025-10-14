Zabıtayı sopayla dövdüğü iddia edilmişti: Kale Belediye Başkanı için istenen ceza belli oldu

Denizli’nin Kale ilçesinde zabıta memurunu sopayla darbettiği iddia edilen Kale Belediye Başkanı Erkan Hayla hakkında hazırlanan iddianame tamamlandı. Savcılık, Hayla için “silahla kasten basit yaralama” suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası talep etti.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Denizli’nin Kale ilçesinde, bir zabıta memurunu sopayla darbettiği öne sürülen Kale Belediye Başkanı Erkan Hayla hakkında iddianame hazırlandı. Olay, 28 Ağustos günü Kale Ortaokulu bahçesinde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, belediyede zabıta olarak görev yapan C.Ç., Kale Belediye Başkanı Hayla tarafından darbedildiği gerekçesiyle şikayetçi oldu. Olayla ilgili olarak Kale Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, hazırlanan iddianame Kale Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

“SİLAHLA KASTEN BASİT YARALAMA” SUÇUNDAN 3 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

AA kaynaklı bilgilere göre iddianamede, Erkan Hayla hakkında “silahla kasten basit yaralama” suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Savcılığın iddianamesinde olayın ayrıntılarına yer verildi. Buna göre, 28 Ağustos günü Kale Ortaokulu bahçesine giden Belediye Başkanı Hayla’nın, belediye zabıtası C.Ç.’den kilit parke taşı döşemesini istediği belirtildi. Ancak zabıta memurunun bu görevin kendi sorumluluk alanında olmadığını belirterek isteği reddetmesi üzerine tartışma çıktığı aktarıldı.

İddianamede, çıkan tartışmanın ardından Hayla’nın elinde bulunan sopayla C.Ç.’ye vurduğu, bu eylem sonucu zabıta memurunun yaralandığı bilgisi yer aldı.

Olay sırasında orada bulunan diğer zabıta memurunun, yaşanan darp anına tanıklık ettiği ve mahkeme sürecinde tanık olarak dinleneceği belirtildi.

Soruşturma dosyasına yansıyan bilgilere göre, zabıta memuru C.Ç.’nin aldığı darp raporu da dosyaya eklendi. Olay yerinde yaşanan arbede sonrası zabıta memurunun başvurusuyla soruşturma başlatılmıştı.

Kale ilçesinde yaşanan olay, kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. 28 Ağustos tarihinde meydana gelen olay sonrası iki zabıta memuru, Belediye Başkanı Erkan Hayla’nın kendilerini darbettiği iddiasıyla polise başvurdu.

Kaynak: Anadolu Ajansı

