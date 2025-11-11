İBB iddianamesi tamamlandı: Ekrem İmamoğlu için 2352 yıla kadar hapis talebi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'in basın toplantısı başladı. Başsavcı Gürlek, kamuoyunun aylardır merakla beklediği İBB iddianamesini bu toplantıda açıkladı.

3900 SAYFALIK DEV DOSYA, 402 ŞÜPHELİ

Başsavcı Gürlek, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk operasyonuna ilişkin hazırlanan iddianamenin 3 bin 900 sayfadan oluştuğunu kaydetti.

Dosyada 402 şüpheli bulunduğunu belirten Gürlek, iddianamede 143 eylemin yer aldığını da sözlerine ekledi. Başsavcı Gürlek, tamamlanan iddianamenin saat 15.00'te (veya 15:00) mahkemeye sunulacağını da bildirdi.

Açıklanan iddianamede, Ekrem İmamoğlu için 828 yıldan başlayıp 2352 yıla kadar uzanan hapis cezası istendiği kaydedildi.

İddianamede şüpheli Ekrem İmamoğlu hakkında istenen cezaya ilişkin şu ifadelere yer verildi:

"İddianamede örgütün kurucusu ve elebaşı şüpheli Ekrem İmamoğlu hakkında, doğrudan işlediği suçlar olan 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'rüşvet' (12 kez), 'suç gelirlerinin aklanması' (7 kez), 'kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık' (7 kez) suçlarından, suç örgütünün kurucusu ve lideri olması dolayısıyla 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 220/5'inci maddesi uyarınca örgütün faaliyeti çerçevesinde örgüt mensupları tarafından işlenen 'kişisel verilerin kaydedilmesi' (2 kez), 'kişisel verileri ele geçirme ve yayma' (2 kez), 'suç delilerini gizleme' (4 kez), 'haberleşmenin engellenmesi', 'kamu malına zara verme', 'rüşvet alma' (47 kez), 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma', 'irtikap' (9 kez), 'kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık' (39 kez), 'suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' (4 kez), 'ihaleye fesat karıştırma (70 kez), 'çevre kasten kirletilmesi', 'Vergi Usul Kanunu'na muhalefet', 'Orman Kanunu'na Muhalefet, Maden Kanunu'na muhalefet' suçlarından olmak üzere toplamda iddianameye konu 142 eylemle ilgili olarak cezalandırma talep edilmiştir."

Açıklamada ayrıca, haklarında işlem yapılan bir kısım şüpheliler yönünden soruşturmanın devam ettiği belirtildi.