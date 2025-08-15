İBB’de büyük operasyon: Beyoğlu Belediye Başkanı dahil 44 gözaltı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasında önemli bir operasyon başlattı. Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney’in de aralarında bulunduğu toplam 44 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
İBB’de büyük operasyon: Beyoğlu Belediye Başkanı dahil 44 gözaltı
Yayınlanma:

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, İBB’deki yolsuzluk iddialarına ilişkin dosya kapsamında; “çıkar amaçlı suç örgütü yönetme, irtikap, rüşvet, kamu kurumunu zarara uğratma, dolandırıcılık ve kişisel verileri hukuka aykırı şekilde ele geçirme” suçlarına karıştığı belirlenen şüpheliler tespit edildi.

Soruşturma kapsamında, Murat Ongun ve firari Emrah Bağdatlı ile irtibatlı oldukları belirlenen Medya A.Ş, Kültür A.Ş ve İBB bünyesindeki çeşitli birimlerde dolandırıcılık eylemlerine karıştığı iddia edilen 35 şüpheli hakkında gözaltı talimatı verildi. Ayrıca, Murat Ongun’un kontrolünde faaliyet gösteren ve Emrah Bağdatlı ile bağlantılı olduğu belirtilen suç örgütünün sosyal medya yapılanmasıyla ilgili 9 kişi hakkında da gözaltı kararı çıkarıldı.

Böylece toplam 44 şüpheli için gözaltı işlemleri başlatıldı.

Sındırgı depreminde 831 bağımsız bölüm ağır hasar aldı! Bakanlık inceleme sonuçlarını açıkladıSındırgı depreminde 831 bağımsız bölüm ağır hasar aldı! Bakanlık inceleme sonuçlarını açıkladıGündem
ibb operasyon
Günün Manşetleri
Meteoroloji’den 13 ile sarı kodlu uyarı
Beyoğlu Belediye Başkanı dahil 44 gözaltı
İsrail’in E1 planına kınama: Uluslararası hukuku hiçe saymakta
Cezaevi görüşmesinde tahliye vaadi ve para iddiası
İBB soruşturmasında flaş gelişme
Tüm Türkiye'de iş bırakma kararı!
Üç kritik başlık! Türkiye yakından takip ediyor...
Murat Çalık’ın sağlık durumu hakkında yeni gelişme
Beşiktaş Belediyesi Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğüne yönelik soruşturmada yeni gelişme
Özlem Çerçioğlu AK Parti'de
Çok Okunanlar
831 bağımsız bölüm ağır hasar aldı! 831 bağımsız bölüm ağır hasar aldı!
İsrail’in E1 planına kınama: Uluslararası hukuku hiçe saymakta İsrail’in E1 planına kınama: Uluslararası hukuku hiçe saymakta
''Kanlı Ay'' için geri sayım başladı ''Kanlı Ay'' için geri sayım başladı
Lastik botta can pazarı! Lastik botta can pazarı!
İstanbul'da elektrik kesintisi! Hangi ilçelerde olacak? İstanbul'da elektrik kesintisi! Hangi ilçelerde olacak?