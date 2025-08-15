İBB’de büyük operasyon: Beyoğlu Belediye Başkanı dahil 44 gözaltı

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, İBB’deki yolsuzluk iddialarına ilişkin dosya kapsamında; “çıkar amaçlı suç örgütü yönetme, irtikap, rüşvet, kamu kurumunu zarara uğratma, dolandırıcılık ve kişisel verileri hukuka aykırı şekilde ele geçirme” suçlarına karıştığı belirlenen şüpheliler tespit edildi.

Soruşturma kapsamında, Murat Ongun ve firari Emrah Bağdatlı ile irtibatlı oldukları belirlenen Medya A.Ş, Kültür A.Ş ve İBB bünyesindeki çeşitli birimlerde dolandırıcılık eylemlerine karıştığı iddia edilen 35 şüpheli hakkında gözaltı talimatı verildi. Ayrıca, Murat Ongun’un kontrolünde faaliyet gösteren ve Emrah Bağdatlı ile bağlantılı olduğu belirtilen suç örgütünün sosyal medya yapılanmasıyla ilgili 9 kişi hakkında da gözaltı kararı çıkarıldı.

Böylece toplam 44 şüpheli için gözaltı işlemleri başlatıldı.