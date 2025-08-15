Sındırgı depreminde 831 bağımsız bölüm ağır hasar aldı! Bakanlık inceleme sonuçlarını açıkladı

SINDIRGI'DA DEPREMİN BİLANÇOSU AĞIR OLDU

Balıkesir Sındırgı merkezli 6,1 büyüklüğündeki deprem sonrası bölgede yapılan hasar tespit çalışmalarında çarpıcı sonuçlar ortaya çıktı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın ekipleri, 129 mahallede 20 bin 81 binadaki 31 bin 272 bağımsız bölümü inceledi.

831 BAĞIMSIZ BÖLÜM YIKIK VEYA AĞIR HASARLI

Yapılan incelemelerde, 675’i konut, 70’i iş yeri, 86’sı ahır ve depo olmak üzere toplam 831 bağımsız bölümün ağır hasarlı veya yıkık olduğu belirlendi. Bu bölümlerin 815'i Sındırgı'da yer alıyor.

Bakanlık, hasar tespit çalışmalarının yarın tamamlanacağını, ardından yeniden inşa sürecine hızla başlanacağını açıkladı.