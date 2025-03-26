İBB'de kritik seçim: 2.tur sonlandı!

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun hakkında yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanmasının ardından, İBB Meclisi başkan vekili seçimi için bugün toplandı.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
İBB'de kritik seçim: 2.tur sonlandı!
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İstanbul Valiliği’nin çağrısıyla düzenlenen toplantıda, CHP grubunun adayı Nuri Aslan, AK Parti grubunun adayı ise Zeynel Abidin Okul oldu. Oylama saat 13.00’te başladı.

Başkan vekilliği seçimi için yapılan ilk tur oylamada, Nuri Aslan 173, Zeynel Abidin Okul ise 123 oy aldı. Ancak, seçimin ilk iki turunda adayların seçilmesi için gerekli olan üçte iki çoğunluk sağlanamadı.

İkinci turda da Nuri Aslan 177, Zeynel Abidin Okul 125 oy aldı. Yeterli çoğunluk yine sağlanamayınca seçim üçüncü tura kaldı. Üçüncü turda salt çoğunluk aranacak ve en fazla oyu alan aday başkan vekili seçilecek.

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