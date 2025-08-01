İBB’deki ihale yolsuzluğu soruşturmasında yeni gelişme: 5 tutuklama, İETT Genel Müdürü serbest bırakıldı

Belediye başkanlarına rüşvet vererek ihale süreçlerini yönettiği iddia edilen Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturmada, İBB iştirakleri İETT ve İsfalt’taki ihalelere fesat karıştırma suçlamasıyla gözaltına alınan 25 kişiden 5’i tutuklandı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
İBB’deki ihale yolsuzluğu soruşturmasında yeni gelişme: 5 tutuklama, İETT Genel Müdürü serbest bırakıldı
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Belediye başkanlarına rüşvet vererek kamu ihalelerini organize ettiği öne sürülen Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) bağlı İSFALT ve İETT’deki ihalelere fesat karıştırıldığı iddiasıyla 25 şüpheli gözaltına alındı.

Haberler.com’a göre, soruşturma çerçevesinde adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5’i tutuklandı. Aralarında İETT Genel Müdürü İrfan Demet’in de bulunduğu 20 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Soruşturmada, ihalelere müdahale edilerek kamu zararına neden olunduğu ve suç örgütü üyelerinin bu süreçten haksız kazanç sağladığı öne sürüldü. 

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