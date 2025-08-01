İBB’deki ihale yolsuzluğu soruşturmasında yeni gelişme: 5 tutuklama, İETT Genel Müdürü serbest bırakıldı

Belediye başkanlarına rüşvet vererek kamu ihalelerini organize ettiği öne sürülen Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) bağlı İSFALT ve İETT’deki ihalelere fesat karıştırıldığı iddiasıyla 25 şüpheli gözaltına alındı.

Haberler.com’a göre, soruşturma çerçevesinde adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5’i tutuklandı. Aralarında İETT Genel Müdürü İrfan Demet’in de bulunduğu 20 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Soruşturmada, ihalelere müdahale edilerek kamu zararına neden olunduğu ve suç örgütü üyelerinin bu süreçten haksız kazanç sağladığı öne sürüldü.