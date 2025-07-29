İBB’ye yeni operasyon! İETT Genel Müdürü dahil 25 kişi hakkında gözaltı kararı!

İhaleye fesat karıştırma operasyonunda 6 ilde düğmeye basıldı, 20 kişi yakalandı, 5 kişi aranıyor…

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
İBB’ye yeni operasyon! İETT Genel Müdürü dahil 25 kişi hakkında gözaltı kararı!
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, suç örgütü lideri olduğu iddia edilen Aziz İhsan Aktaş’a yönelik yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) bağlı kurumlara yönelik yeni bir operasyon başlattı. Soruşturmada, Aktaş’ın başında bulunduğu örgütün İSFALT ve İETT üzerinden alınan ihalelere fesat karıştırdığı belirlendi.

6 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Haberler.com’a göre, soruşturma kapsamında, ihalelerin komisyonlarında yer alanlar ve ihale yetkililerinden oluşan 25 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul merkezli olarak Antalya, Çanakkale, Trabzon, Bursa ve Giresun’da eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Operasyon sonucunda 20 şüpheli gözaltına alındı. Diğer 5 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmalar ise devam ediyor.

Operasyon kapsamında gözaltına alınanlar arasında İETT Genel Müdürü de bulunuyor. Gözaltına alınan bazı üst düzey isimler şöyle:

İrfan Demet – Genel Müdür
Kazım Taylan Sever – Araç Bakım Onarım Daire Başkanı
Halil İbrahim Kaya – İkitelli Garaj Müdürü
Ali Haydar Topçu – Muhasebe Müdürü
Şeymus Oral – Mali İşler Daire Başkanı

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