La Liga'da devrim gibi karar! Teknik direktörlere VAR itiraz hakkı geliyor

Yeni sezonda La Liga'da teknik direktörlere tarihi bir yetki veriliyor. Artık maç başına iki kez VAR incelemesi talep edebilecekler.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
La Liga'da devrim gibi karar! Teknik direktörlere VAR itiraz hakkı geliyor
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İspanya 1. Futbol Ligi La Liga yönetimi, 2025-2026 sezonu öncesinde köklü bir değişikliğe gidiyor. İspanyol COPE radyosunun haberine göre, teknik direktörler artık orta hakemi maç başına iki kez VAR incelemesine çağırma hakkına sahip olacak.

Haberde, "Eğer itiraz yanlış bir kararın bozulmasına yol açarsa, teknik direktör bir başka itirazda bulunma hakkını koruyacak fakat hakemin kararı onaylanırsa, ek itiraz hakkı verilmeyeceği" vurgulandı. Yani doğru yapılan her itiraz, teknik direktörlerin itiraz hakkını korumasını sağlayacak.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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