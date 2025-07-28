La Liga'da devrim gibi karar! Teknik direktörlere VAR itiraz hakkı geliyor

İspanya 1. Futbol Ligi La Liga yönetimi, 2025-2026 sezonu öncesinde köklü bir değişikliğe gidiyor. İspanyol COPE radyosunun haberine göre, teknik direktörler artık orta hakemi maç başına iki kez VAR incelemesine çağırma hakkına sahip olacak.

Haberde, "Eğer itiraz yanlış bir kararın bozulmasına yol açarsa, teknik direktör bir başka itirazda bulunma hakkını koruyacak fakat hakemin kararı onaylanırsa, ek itiraz hakkı verilmeyeceği" vurgulandı. Yani doğru yapılan her itiraz, teknik direktörlerin itiraz hakkını korumasını sağlayacak.