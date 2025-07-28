Madrid'de Türk bayrağı dalgalandı! Tuğba Kıvıkoğlu’ndan tarihi zafer

23-30 Temmuz 2025 tarihleri arasında İspanya’nın Madrid kentinde gerçekleştirilen U15 ve Yıldızlar Avrupa Halter Şampiyonası, Türkiye adına büyük bir gurura sahne oldu. Düzce’yi ve ülkemizi temsil eden Tuğba Kıvıkoğlu, kadınlar 58 kilogram kategorisinde adını zirveye yazdırdı.

Tuğba Kıvıkoğlu, koparmada 71 kilo, silkmede ise 95 kilo kaldırarak toplamda 166 kiloluk performansıyla Avrupa Şampiyonu unvanını kazandı. Genç yaşına rağmen büyük bir azimle mücadele eden Kıvıkoğlu, madalya kürsüsünde altın madalyayı gururla boynuna taktı.

Şampiyonluk yolculuğunda Tuğba Kıvıkoğlu’na Antrenörü Dilek Demirdelen de eşlik etti. İspanya’daki müsabakalarda sporcusunun yanında olan Demirdelen, başarıda önemli bir rol oynadı.

Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürü İsa Yazıcı, tarihi başarıyı şu sözlerle kutladı: “Sporcumuz Tuğba Kıvıkoğlu’nu hem de Antrenör Dilek Demirdelen’i tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum.”