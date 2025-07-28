Kripto piyasasında şok! Icrypex kurucusu Gökalp İçer tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu madde kullanımı nedeniyle hastaneye kaldırılan G.Ç. adlı mağdurun yoğun bakımda tedavisi sürüyor ve hayati tehlikesi devam ediyor.

Ekonomim'e göre, soruşturma kapsamında, G.Ç.’ye uyuşturucu madde temin ederek kullanmasını sağladığı öne sürülen Gökalp İçer hakkında uyuşturucu madde temin etme ve olası kastla öldürmeye teşebbüs suçlamalarıyla işlem başlatıldı. Emniyet güçlerince gözaltına alınan İçer, adliyeye sevk edilmesinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

GÖKALP İÇER KİMDİR?

Tutuklanan Gökalp İçer, 2004 yılında Kara Harp Okulu Sistem Mühendisliği, 2012’de Boğaziçi Üniversitesi Finans Mühendisliği bölümlerinden mezun oldu. Sermaye piyasalarında çeşitli yöneticilik ve danışmanlık görevlerinde bulundu.

2018 yılında kurduğu ICRYPEX Kripto Varlık Alım Satım Platformu, kısa sürede büyüyerek küresel çapta tanınan bir kripto para borsasına dönüştü.

İçer aynı zamanda CIMA lisanslı SPC (Serbest Fon), FSC lisanslı aracı kurum ve lisanslanmak üzere olan API (Yetkilendirilmiş Ödeme Kuruluşu) gibi girişimlerin de yöneticiliğini üstleniyor.