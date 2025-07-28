Galatasaray savunmasını sağlama aldı! Abdülkerim Bardakcı ve Kaan Ayhan’la sözleşme uzatıldı

Galatasaray, savunma hattındaki iki önemli ismin sözleşmesini uzattı. Türkiye Futbol Federasyonu’na yapılan resmi bildirime göre, Abdülkerim Bardakcı’nın sözleşmesi 30 Haziran 2027'ye, Kaan Ayhan’ın sözleşmesi ise 30 Haziran 2028'e kadar uzatıldı.

Her iki futbolcu da yalnızca Galatasaray’ın değil, aynı zamanda A Milli Takım’ın da vazgeçilmez isimleri arasında yer alıyor. Ay-yıldızlı formayı da terleten tecrübeli stoperler, kulüp düzeyinde önemli başarılar elde etti.

3 SÜPER LİG, 1 TÜRKİYE KUPASI, 1 SÜPER KUPA

Abdülkerim Bardakcı ve Kaan Ayhan, Galatasaray formasını giydikleri dönemde birlikte 3 Süper Lig, 1 Türkiye Kupası ve 1 Süper Kupa şampiyonluğu yaşadı. İkili, sarı-kırmızılı takımın savunma istikrarında kilit rol oynamayı sürdürüyor.