Galatasaray savunmasını sağlama aldı! Abdülkerim Bardakcı ve Kaan Ayhan’la sözleşme uzatıldı

Sarı-kırmızılı ekip, hem Süper Lig hem Avrupa yolculuğunda savunma hattını koruma altına aldı. Abdülkerim Bardakcı ve Kaan Ayhan, Galatasaray’la yola devam ediyor.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Galatasaray savunmasını sağlama aldı! Abdülkerim Bardakcı ve Kaan Ayhan’la sözleşme uzatıldı
Yayınlanma:

Galatasaray, savunma hattındaki iki önemli ismin sözleşmesini uzattı. Türkiye Futbol Federasyonu’na yapılan resmi bildirime göre, Abdülkerim Bardakcı’nın sözleşmesi 30 Haziran 2027'ye, Kaan Ayhan’ın sözleşmesi ise 30 Haziran 2028'e kadar uzatıldı.

Her iki futbolcu da yalnızca Galatasaray’ın değil, aynı zamanda A Milli Takım’ın da vazgeçilmez isimleri arasında yer alıyor. Ay-yıldızlı formayı da terleten tecrübeli stoperler, kulüp düzeyinde önemli başarılar elde etti.

3 SÜPER LİG, 1 TÜRKİYE KUPASI, 1 SÜPER KUPA

Abdülkerim Bardakcı ve Kaan Ayhan, Galatasaray formasını giydikleri dönemde birlikte 3 Süper Lig, 1 Türkiye Kupası ve 1 Süper Kupa şampiyonluğu yaşadı. İkili, sarı-kırmızılı takımın savunma istikrarında kilit rol oynamayı sürdürüyor.

İSKİ uyardı! İstanbul’da su krizi kapıda: Yarın bu ilçelerde sular kesilecek!İSKİ uyardı! İstanbul’da su krizi kapıda: Yarın bu ilçelerde sular kesilecek!Yurt
Mehmet Şimşek tek tek açıkladı: Hangi meslek ne kadar gelir beyan etti?Mehmet Şimşek tek tek açıkladı: Hangi meslek ne kadar gelir beyan etti?Ekonomi

Kaynak: Anadolu Ajansı

Galatasaray Abdülkerim Bardakçı Kaan Ayhan
Günün Manşetleri
GREV KARARINI KARAYOLLARI'NA ASTILAR
GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI
Yetki belgesiz satışa ağır ceza!
İmamoğlu’nun yüksek lisans diploması da iptal edildi
''TERÖRSÜZ TÜRKİYE'' KOMİSYON ÜYELERİ BELLİ OLDU
Gıda işletmelerinde karekod dönemi başlıyor!
Ticaret Bakanlığı’ndan labubu operasyonu!
Bursa’dan acı haber geldi
Bursa alevlerle mücadele ediyor
SENDİKA ÖZGÜRLÜĞÜNE DEVLET GÜVENCESİ ŞART!
Çok Okunanlar
Şimşek açıkladı: İşte mesleklerin gelir beyanı Şimşek açıkladı: İşte mesleklerin gelir beyanı
Altın güne nasıl başladı? Güncel altın fiyatları Altın güne nasıl başladı? Güncel altın fiyatları
Emekli promosyonları ne kadar oldu? Emekli promosyonları ne kadar oldu?
İhtiyaç kredilerinde faizler geriledi İhtiyaç kredilerinde faizler geriledi
Akaryakıt fiyatları cep yakıyor Akaryakıt fiyatları cep yakıyor