İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan FETÖ'yle mücadele açıklaması

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in ölümünün ardından FETÖ'yle mücadeleye ilişkin açıklama yaptı. Bakan Ali Yerlikaya, "Biz durmayacağız, duraksamayacağız. Eli kanlı FETÖ'yle mücadelemizi aralıksız sürdüreceğiz." dedi.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan FETÖ'yle mücadele açıklaması
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fethullah Gülen'in ölümünün ardından sosyal medya hesabından FETÖ'yle mücadeleye ilişkin açıklama yaptı.

Bakan Ali Yerlikaya, milletin iradesine darbe vurmaya kalkan, halkın üzerine ateş açan FETÖ ile mücadelenin azim ve kararlılıkla devam edeceğini belirtti.

Ali Yerlikaya, "15 Temmuz 2016'dan bugüne kadar İçişleri Bakanlığımızca FETÖ'ye yönelik, 178 bin 406 operasyon gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Su uyur FETÖVARİ yapılar uyumaz' sözü, başta FETÖ olmak üzere tüm terör örgütleriyle mücadelemizdeki ana ilkemizdir. Biz durmayacağız, duraksamayacağız. Eli kanlı FETÖ'yle mücadelemizi aralıksız sürdüreceğiz. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize sağlık ve afiyet diliyorum." dedi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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