Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in ölümüyle ilgili açıklama

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in ölümüyle ilgili açıklama yaptı. Bakan Yılmaz Tunç, "Ülkemiz aleyhine esaslı bir milli güvenlik sorunu olarak devam eden bu örgütle mücadele FETÖ elebaşı ile sınırlı olmayıp, tüm unsur ve uzantılarıyla sürecektir" dedi.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in ölümüyle ilgili açıklama
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Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fethullah Gülen öldü. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Gülen'in ölümüyle ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

FETÖ elebaşının ölümünün, terör örgütüyle mücadeledeki kararlığı hiçbir şekilde akamete uğratmayacağını vurgulayan Bakan Yılmaz Tunç, "Aksine mücadelemiz aynı kararlılık ve azimle devam edecektir." ifadesini kullandı.

FETÖ mensuplarının her birinin Türk adaleti önünde mutlaka hesap vereceğini belirten Yılmaz Tunç, "Ülkemiz aleyhine esaslı bir milli güvenlik sorunu olarak devam eden bu örgütle mücadele FETÖ elebaşı ile sınırlı olmayıp, tüm unsur ve uzantılarıyla sürecektir. FETÖ üyeleri hakkında yürütülmekte olan adli işlemler söz konusu ölüm olayından etkilenmeden örgütün yönetici ve üyelerine karşı yürütülen yargılamalar ve uluslararası adli mekanizmalar aynı kararlılıkla takip edilecektir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, başta yargı olmak üzere tüm kurum ve kuruluşlarıyla, milli iradeye karşı savaş açan bu ihanet şebekesinin kalıntılarını temizlemekten asla vazgeçmeyecek, milletimizin huzuru ve güvenliği için gereken her adım atılmaya devam edilecek, hain örgütün her bir üyesi Türk adaleti önünde mutlaka hesap verecektir." dedi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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