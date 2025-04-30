1 Mayıs öncesi kara tablo: 1 yılda 1899 işçi yaşamını yitirdi

İşçi sınıfının birlik, mücadele ve dayanışma günü olan 1 Mayıs'a sayılı saatler kaldı. Her yıl olduğu gibi bu yıl da emekçiler, daha iyi çalışma koşulları, adil ücret ve güvenceli bir gelecek talebiyle alanlarda olacak. Ancak bu talepler yıllardır karşılık bulamıyor.

Barış Dikmen Barış Dikmen
1 Mayıs öncesi kara tablo: 1 yılda 1899 işçi yaşamını yitirdi
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Türkiye’yi ayakta tutan, üretimi sürdüren yaklaşık 20 milyon emekçi, 2025 1 Mayıs’ına hak kayıpları ve ekonomik darboğaz eşliğinde giriyor. Ocakta aldığı zam kısa sürede eriyor, yıl boyunca kazandığı ücretin büyük kısmını vergiye ödüyor. Kredi kartı borçları büyürken, yaşanan ekonomik krizlerin faturasını yine emekçiler ödüyor.

Tüm bu zorluklara rağmen emekçiler, ayakta kalmak ve geçimlerini sağlamak için mücadeleyi sürdürüyor. Hükümetin sıcak para politikalarının yarattığı dalgalanmalardan en çok etkilenen kesim yine emekçiler oluyor.

Uzun çalışma saatleri artarken, hak edilen ücret çoğu zaman ödenmiyor. Sendikalı olmak isteyen işçilerin önüne ise çeşitli engeller çıkarılıyor. Anayasal hak olan örgütlenme hakkı dahi fiilen engelleniyor.

Ve ne yazık ki, kötü çalışma koşulları işçilerin hayatına mal oluyor. 2024 yılı 1 Mayıs’ından bu yana geçen bir yılda tam 1899 işçi iş cinayetlerinde yaşamını yitirdi.

Daha da çarpıcısı, bu işçilerin yalnızca yüzde 2’si sendikalıydı. Hayatını kaybedenlerin yüzde 98’i örgütsüzdü. Bu tablo, örgütsüzlüğün iş güvenliği üzerindeki etkisini açıkça ortaya koyuyor.

2025 1 Mayıs’ına girerken, işçiler hâlâ yüksek enflasyon, düşük ücret ve kötü koşulların gölgesinde.

Ancak tüm olumsuzluklara rağmen umut sürüyor. Emekçiler, yarın yine meydanlara çıkacak. Sıcak para politikalarına, sendikasızlığa, işsizliğe, taşeronlaşmaya, yoksulluğa, kayıtdışılığa, güvencesizliğe, hayat pahalılığına ve vergide adaletsizliğe karşı milyonlarca kişiyle birlikte yürüyüşe geçecek.

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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