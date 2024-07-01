İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan Kayseri'deki olaylarla ilgili açıklama! Sosyal medya hesabından paylaştı

Kayseri'de Suriye uyruklu küçük yaştaki çocuğa Suriyeli bir kişinin cinsel istismarda bulunduğu iddia edilmiş ve Melikgazi ilçesi Danişmentgazi Mahallesi'nde olaylar çıkmıştı.

Yaşanan olaylarla ilgili Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.

Kayseri Valiliğinden de konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Danişmentgazi Mahallesi'nde Suriye uyruklu bir şahsın küçük yaştaki Suriye uyruklu bir çocuğa yönelik taciz davranışı neticesinde emniyet birimlerimizce şahıs gözaltına alınmış olup çocuğumuz ise birimlerimizce koruma altına alınmıştır." ifadelerine yer verilmişti.

İÇİŞLERİ BAKANI ALİ YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA GELDİ

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da Kayseri'de yaşanan olaylara ilişkin değerlendirmede bulundu.

Bakan Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kayseri'nin Melikgazi ilçesi Eskişehir Bağları bölgesinde Suriye uyruklu I.A'nın akrabası olan bir kız çocuğunu taciz etmesi üzerine çevredekilerce yakalandığını belirtti.

Suriye uyruklu I.A'nın vatandaşlarca güvenlik güçlerine teslim edildiğini aktaran Yerlikaya, şunları kaydetti:

- Konuyla ilgili derhal soruşturma başlatılmıştır. Ancak daha sonra vatandaşlarımız bu bölgede toplanmış, insani değerlerimize yakışmayan bir tavırla yasa dışı hareket ederek Suriye uyruklu şahıslara ait ev, iş yeri ve araçlara zarar vermiştir. Söz konusu eylemlere güvenlik güçlerimizin müdahalesi esnasında 67 şahıs gözaltına alınmıştır. Toplanan kalabalık saat 02.00'den sonra dağılmıştır.

- Türkiye bir hukuk devletidir. Güvenlik güçlerimiz tüm suç ve suçlularla mücadelesini dün olduğu gibi bugün de sürdürmektedir. Yüce Türk adaleti, suçlulara hak ettikleri cezaları vermektedir. Halkımızın kamu düzenini, güvenliğini ve insan haklarını gözetmeden çevreye zarar vermesi kabul edilemez. İnancımızda, medeniyet değerlerimizde, aziz milletimizin sicilinde olmayan yabancı düşmanlığına müsaade edemeyiz.