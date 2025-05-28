İçişleri Bakanı Yerlikaya açıkladı: Jandarma Astsubay Emre Polat şehit oldu
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ankara İl Jandarma Komutanlığı’nda görevli Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Emre Polat’ın, görev sırasında geçirdiği kaza sonucu şehit olduğunu duyurdu.
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Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
“Ankara İl Jandarma Komutanlığı emrinde görevli Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Emre Polat, aranan bir şahsın yakalanması sırasında eğimli arazide düşerek ağır şekilde yaralanmıştır. Kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur.”