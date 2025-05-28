Bakanlık açıkladı: Zeytinyağında tağşiş yapan markalar ifşa edildi

Tarım ve Orman Bakanlığı, "Taklit ve Tağşiş Yapılan Ürünler" listesini 28 Mayıs itibarıyla güncelledi. Güncellenen listede yer alan zeytinyağı markaları ise büyük şaşkınlık yarattı.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Bakanlık açıkladı: Zeytinyağında tağşiş yapan markalar ifşa edildi
Yayınlanma:

Bakanlık denetimleri sonucunda birçok firmanın zeytinyağında uygunsuzluk ve hile tespit edildi. Tüketicileri yanıltıcı şekilde ürün sunan markalar tek tek ifşa edildi. Listeye giren firmaların zeytinyağlarında, başka yağlarla karışım yapıldığı veya ürün etiketinde belirtilen içeriklere aykırı unsurlar bulunduğu belirtildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda güvenliği kapsamında bu tür ifşaların kamu sağlığını koruma ve tüketiciyi bilgilendirme amacı taşıdığını vurguladı.

Bakanlık açıkladı: Zeytinyağında tağşiş yapan markalar ifşa edildi - Resim : 1

Bakanlık açıkladı: Zeytinyağında tağşiş yapan markalar ifşa edildi - Resim : 2

Bakanlık açıkladı: Zeytinyağında tağşiş yapan markalar ifşa edildi - Resim : 3

IBAN ile para gönderenler dikkat: Havale ve EFT’te SMS onayı zorunlu mu?IBAN ile para gönderenler dikkat: Havale ve EFT’te SMS onayı zorunlu mu?Ekonomi
Kurban Bayramında et saklama ve kesim uyarıları: Uzmanlardan kritik tavsiyelerKurban Bayramında et saklama ve kesim uyarıları: Uzmanlardan kritik tavsiyelerSağlık
zeytinyağı taklit
Günün Manşetleri
Bakanlık NATO “yok” dedi, görüntüler “var” dedi
Zeytinyağında tağşiş yapan markalar ifşa edildi
Vatan Partisi'nden DMM'ye eleştiri
Gazze’de katliam sürüyor
ASO Başkanı Ardıç uyardı
8,3 milyar liralık vurgun!
Borsa'da büyük vurgun iddiası
Gök gürültülü sağanak 59 ili etkisi altına alacak!
NATO Tatbikatına karşı Edirne'de buluşma
Lezita grevi sona erdi
Çok Okunanlar
Naci Görür’den Marmara depremi uyarısı: "7’nin üzerinde sarsabilir" Naci Görür’den Marmara depremi uyarısı: "7’nin üzerinde sarsabilir"
İslam Memiş bedavaya yakın olan yatırım aracını açıkladı: Bayram öncesi son uyarı! İslam Memiş bedavaya yakın olan yatırım aracını açıkladı: Bayram öncesi son uyarı!
Altın yatırımcıları dikkat! Altın yatırımcıları dikkat!
Ev hayali kuranlar dikkat! Ev hayali kuranlar dikkat!
Tarım Kredi'den bayrama özel dev kampanya! Tarım Kredi'den bayrama özel dev kampanya!