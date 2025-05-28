Bakanlık açıkladı: Zeytinyağında tağşiş yapan markalar ifşa edildi
Tarım ve Orman Bakanlığı, "Taklit ve Tağşiş Yapılan Ürünler" listesini 28 Mayıs itibarıyla güncelledi. Güncellenen listede yer alan zeytinyağı markaları ise büyük şaşkınlık yarattı.
Yayınlanma:
Bakanlık denetimleri sonucunda birçok firmanın zeytinyağında uygunsuzluk ve hile tespit edildi. Tüketicileri yanıltıcı şekilde ürün sunan markalar tek tek ifşa edildi. Listeye giren firmaların zeytinyağlarında, başka yağlarla karışım yapıldığı veya ürün etiketinde belirtilen içeriklere aykırı unsurlar bulunduğu belirtildi.
Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda güvenliği kapsamında bu tür ifşaların kamu sağlığını koruma ve tüketiciyi bilgilendirme amacı taşıdığını vurguladı.