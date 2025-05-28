Bakanlık açıkladı: Zeytinyağında tağşiş yapan markalar ifşa edildi

Bakanlık denetimleri sonucunda birçok firmanın zeytinyağında uygunsuzluk ve hile tespit edildi. Tüketicileri yanıltıcı şekilde ürün sunan markalar tek tek ifşa edildi. Listeye giren firmaların zeytinyağlarında, başka yağlarla karışım yapıldığı veya ürün etiketinde belirtilen içeriklere aykırı unsurlar bulunduğu belirtildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda güvenliği kapsamında bu tür ifşaların kamu sağlığını koruma ve tüketiciyi bilgilendirme amacı taşıdığını vurguladı.