Tatbikat sınırımızda başladı: Bakanlık NATO “yok” dedi, görüntüler “var” dedi

ABD öncülüğünde düzenlenen ve NATO unsurlarının da katılım sağladığı “Anında Müdahale 25” tatbikatı, Türkiye sınırına yakın Trakya bölgesinde başladı.

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Tatbikat sınırımızda başladı: Bakanlık NATO “yok” dedi, görüntüler “var” dedi
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Tatbikatı ilk kez Vatan Partisi kamuoyuna duyururken, Dezenformasyonla Mücadele Merkezi ile Milli Savunma Bakanlığı kaynakları ise tatbikatın NATO ile bir ilgisi olmadığını iddia etti. Ancak sahadan gelen görüntüler bu iddiaları yalanladı.

Tatbikata katılan birliklerin üniformalarında NATO armaları net şekilde görülürken, bazı zırhlı araçların üzerinde ABD, Yunanistan ve NATO bayrakları yer aldı. Açılış töreni Yunanistan’ın İskeçe kentinde gerçekleştirilirken, askerlerin omuzlarındaki NATO armaları dikkat çekti.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, tatbikatın NATO kapsamında olmadığını savunmuştu. Milli Savunma Bakanlığı ise Ulusal Kanal ve Aydınlık Gazetesi’nin haberlerine yönelik açıklamasında “Tatbikata ilişkin basında yer alan iddiaların tümü yalan ve yanlıştır” ifadelerini kullanmıştı.

Ancak ABD Avrupa Komutanlığı’nın resmi internet sitesinde yer alan bilgilerde tatbikatın NATO koordinasyonunda yürütüldüğü açıkça görülüyor. Tatbikatın resmi senaryosunda gerçek mühimmatla yapılan liman savunması ve nehir geçişi gibi uygulamalar yer alıyor.

Yunanistan’ın Gümülcine, Kavala ve Dedeağaç limanlarının kullanıldığı tatbikata, ABD’den Tennessee Ulusal Muhafızları, 86. Piyade Tugayı Muharebe Timi ve Vermont Ulusal Muhafızları ile Yunanistan 20. Zırhlı Tümeni katılıyor. Tatbikat kapsamında Meriç Nehri çevresinde nehir geçişi ve hava saldırısı senaryoları da icra ediliyor.

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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