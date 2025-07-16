İçişleri Bakanlığı, tutuklanan Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı’yı görevden uzaklaştırdı

İçişleri Bakanlığı, Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı'nın görevden uzaklaştırıldığını duyurdu. Kabadayı hakkında, “suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak” ve “rüşvet almak” suçlamalarıyla yürütülen soruşturma kapsamında tutuklama kararı verilmişti.

BAKANLIK: “TEDBİR AMAÇLI UZAKLAŞTIRMA KARARI”

14 Temmuz 2025 tarihli mahkeme kararıyla tutuklanan Kabadayı için Anayasa’nın 127’nci maddesi ve 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 47’nci maddesi uyarınca İçişleri Bakanlığı harekete geçti. Açıklamada, alınan kararın geçici ve tedbir amaçlı olduğu vurgulandı.

RESMİ AÇIKLAMA YAYIMLANDI

Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamada, kamu görevinin selameti açısından bu adımın atıldığı belirtilerek, süreçle ilgili kamuoyunun bilgilendirilmeye devam edileceği aktarıldı.