Icrypex Yönetim Kurulu Başkanı Gökalp İçer gözaltına alındı

Ekonomim’in haberine göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 14 Temmuz 2025 tarihinde yaşanan olaya ilişkin dikkat çeken bir açıklama yaptı. Başsavcılık, uyuşturucu madde kullanımı nedeniyle hastaneye kaldırılan ve yoğun bakımda olan G.Ç. isimli mağdurun durumuna ilişkin olarak, icrypex Yönetim Kurulu Başkanı Gökalp İçer hakkında soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Savcılık tarafından yapılan açıklamada, G.Ç. isimli mağdura uyuşturucu madde temin ederek kullanımını sağladığı tespit edilen Gökalp İçer hakkında iki ayrı suçtan soruşturma yürütüldüğü belirtildi. Gökalp İçer’in, “uyuşturucu madde temin etme” ve “olası kastla öldürmeye teşebbüs etme” suçlarından dolayı gözaltına alındığı bilgisi paylaşıldı.

Olayda mağdur olan G.Ç.’nin halen yoğun bakımda olduğu, komada bulunduğu ve hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Soruşturma kapsamında Gökalp İçer’in işlemlerinin sürdüğü ve adli sürecin yakından takip edildiği ifade edildi.