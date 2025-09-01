İddialar bomba gibi düştü: Cezmi Baskın taciz iddiaları hakkında konuştu

Magazin dünyasında fotoğrafçıların başlattığı ifşa zinciri, kısa sürede birçok isme uzandı. Son olarak sinema yazarı ve programcısı Emrah Kolukısa'nın eşi Fazilet Onat, Akasya Durağı dizisindeki Osman Ağa karakteriyle hafızalara kazınan Baskın tarafından tacize uğradığını iddia etti.

TACİZ İDDİASI

Onat, olayın “Bizum Hoca” filminin Ankara galası sırasında” yaşandığını iddia ederek şunları söyledi:

"Uzun zamandır düşünüyorum ve kendimi ifade etmeye çalışıyorum. Yeni fark ettim ki, biz kadınlar kendimizi ne kadar özgür bırakırsak, o kadar güçlüyüz. Bu adam, yani Cezmi Baskın, gece bitip odalarımıza ayrılırken asansörde taciz etti. Gece boyunca telefonla arayarak tacizin boyutunu artırdı. Telefon tacizi sırasında odasına sığındığım PR sorumlusu ve bir kadın magazin gazetecisi yaşadıklarıma şahit olmalarına rağmen beni suçladı. Ayrıca film için yaptığım çalışmaların karşılığı da hiçbir zaman ödenmedi."

CEZMİ BASKIN'DAN AÇIKLAMA

Baskın ise iddiaları kesin bir dille reddetti ve hukuki süreç başlatacağını duyurdu:

"Hakkımda ortaya atılan asılsız taciz iddiası beni çok üzdü. Böyle bir olay kesinlikle yaşanmadı ve iddiayı ortaya atan kişiyi tanımıyorum. İddiaya göre olay 2014 yılında 'Bizum Hoca' filminin Ankara galasında gerçekleşmiş! Oysa söz konusu kişi filmin Trabzon’daki ilk galasında aşırı alkol alması nedeniyle işine son verildi ve diğer galalara katılmadı. Yani iddia edilen Ankara galasında kendisi yokmuş."

Baskın açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Yıllar boyunca birçok projede birlikte çalıştığım ekip arkadaşlarım benim kişiliğime ve neyi yapıp yapmayacağıma tanıktır. Adımın böyle bir iddianın içinde yer alması hem benim hem de sevenlerim için büyük bir yıkım ve üzüntüye neden oldu. Bu nedenle hakkımı adli merciler nezdinde arayacak ve hukuki süreci en kısa sürede başlatacağım."