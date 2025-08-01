İddianame kabul edildi: Tunç Soyer hakkında 45 yıla kadar hapis

İzmir Büyükşehir Belediyesine yönelik “yolsuzluk” soruşturmasının “kooperatif” ayağında önemli bir gelişme yaşandı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan ve aralarında eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu’nun da bulunduğu 65 şüpheli hakkında 3’er yıldan 45’er yıla kadar hapis istemiyle düzenlenen iddianame, İzmir 23. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, Örnekköy 3. Etap, Örnekköy 4. Etap, Gaziemir-Aktepe/Emrez Mahallesi 1. Etap, Karabağlar 3. ve 4. Etap kat karşılığı inşaat işlerinde usulsüzlük yapıldığına dair suç duyuruları yer aldı. Bu kapsamda 449 mağdur, 7 müşteki ile Hazine ve Maliye Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İZBETON AŞ suçtan zarar gören olarak kayıtlara geçti.

İddianame, değerlendirilmek üzere İzmir Ağır Ceza Mahkemesine gönderilmişti. Dosyada 11’i tutuklu olmak üzere 65 şüpheli yer aldı. Mahkemenin iddianameyi kabul etmesiyle dava süreci başladı.

SORUŞTURMANIN ARKA PLANI

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, 1 Temmuz’da İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İZBETON AŞ’de taşeron şirketler üzerinden yolsuzluk yapıldığı iddiasıyla geniş kapsamlı bir soruşturma başlatmıştı. Sayıştay, mülkiye müfettişi ve bilirkişi raporları doğrultusunda “ihaleye ve edimin ifasına fesat karıştırma” ile “nitelikli dolandırıcılık” suçlamaları yöneltilmişti.

Bu kapsamda 157 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarılmıştı. Şüphelilerden 22’sinin İZBETON AŞ, diğerlerinin ise çeşitli konut yapı kooperatiflerinde görev aldığı, 122 kişinin de belediye personeli ya da inşaat, yapı, mermer, elektrik gibi sektörlerde çalışan şirket sahipleri ve çalışanları olduğu belirtilmişti.

139 ŞÜPHELİ YAKALANDI, 60 KİŞİ TUTUKLANDI

Soruşturma kapsamında aralarında Tunç Soyer ve Şenol Aslanoğlu’nun da yer aldığı 139 şüpheli yakalandı. Sulh ceza hâkimliğine sevk edilen zanlılardan 60’ı tutuklanırken, 59 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 20 şüpheli emniyetten, 1 kişi ise savcılıktan doğrudan salıverildi.

Başsavcılık ayrıca “asfalt kaplaması, yol ve inşaat bakım onarım ve yenileme” ile “iş makinesi ve araç kiralanması hizmet alımı” işlerine ilişkin hazırladığı iki ayrı iddianameyi İzmir Asliye Ceza Mahkemesine sundu. 50 tutuklunun tahliyesine ise itirazda bulunulduğu bildirildi.