Saatler sonra acı haber geldi: Göçük altında kalan işçinin cansız bedenine ulaşıldı
Elazığ Alacakaya’daki krom ocağında göçük altında kalan Hasan Coşkun’dan kötü haber geldi; ekipler cenazeye ulaştı.
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Elazığ’ın Alacakaya ilçesi Kayaönü mevkiinde saat 09.30 sularında Polay Madencilik tarafından işletilen krom madeninde göçük meydana geldi. Göçük sırasında içeride bulunan 4 işçiden 3’ü kendi imkanlarıyla kurtulmayı başarırken, 45 yaşındaki Hasan Coşkun göçük altında kaldı.
İhbar üzerine olay yerine AFAD, UMKE, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yoğun çabalarıyla yaklaşık 7 saat süren arama-kurtarma çalışmasının ardından Hasan Coşkun’un cansız bedenine ulaşıldı.
Yapılan ilk incelemenin ardından Coşkun’un cenazesi ocak içerisinden çıkarılarak otopsi yapılmak üzere Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı