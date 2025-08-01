Saatler sonra acı haber geldi: Göçük altında kalan işçinin cansız bedenine ulaşıldı

Elazığ Alacakaya’daki krom ocağında göçük altında kalan Hasan Coşkun’dan kötü haber geldi; ekipler cenazeye ulaştı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Saatler sonra acı haber geldi: Göçük altında kalan işçinin cansız bedenine ulaşıldı
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Elazığ’ın Alacakaya ilçesi Kayaönü mevkiinde saat 09.30 sularında Polay Madencilik tarafından işletilen krom madeninde göçük meydana geldi. Göçük sırasında içeride bulunan 4 işçiden 3’ü kendi imkanlarıyla kurtulmayı başarırken, 45 yaşındaki Hasan Coşkun göçük altında kaldı.

İhbar üzerine olay yerine AFAD, UMKE, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yoğun çabalarıyla yaklaşık 7 saat süren arama-kurtarma çalışmasının ardından Hasan Coşkun’un cansız bedenine ulaşıldı.

Yapılan ilk incelemenin ardından Coşkun’un cenazesi ocak içerisinden çıkarılarak otopsi yapılmak üzere Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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