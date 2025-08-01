PSG’nin yıldızına tecavüz davası şoku!

Paris Saint-Germain’in yıldız sağ beki Achraf Hakimi, sosyal medyada Porto Riko tatilinden yaptığı gösterişli paylaşımlarla dikkat çekerken, aslında ağır bir adli sürecin merkezinde yer alıyor. Instagram’da 20 milyondan fazla takipçiye sahip olan futbolcu, Bad Bunny konseri, yat gezileri ve spor antrenmanlarıyla dolu tatilini PSG’den eski takım arkadaşı Kylian Mbappé ile geçirdi.

Ancak Nanterre Cumhuriyet Savcılığı, 1 Ağustos’ta imzaladığı kesin iddianamede, 26 yaşındaki Hakimi’nin Hauts-de-Seine Ceza Mahkemesi’nde tecavüz suçlamasıyla yargılanmasını talep etti.

SAVCILIKTAN MAHKEMEYE SEVK TALEBİ

LeParisien’e göre, Nanterre Savcılığı, Achraf Hakimi’nin Hauts-de-Seine Ceza Mahkemesi’ne sevkini istedi. Hakimi, bugüne kadar tüm suçlamaları reddetti. Dava dosyası şu anda sorgu hâkiminin önünde. Bu hâkim, savcılığın kesin iddianamesini kabul edip etmeyeceğine karar verecek. Dava açılması halinde Hakimi 15 yıla kadar hapis cezası riskiyle karşı karşıya kalacak.

SUÇLAMA ŞUBAT 2023’TEKİ OLAYA DAYANIYOR

Hakimi hakkındaki suçlama, 25 Şubat 2023 tarihine uzanıyor. 24 yaşındaki bir kadın, Hauts-de-Seine güvenlik birimlerine verdiği ifadede, Hakimi ile Instagram üzerinden tanıştığını ve yaklaşık bir ay süren yazışmaların ardından Boulogne-Billancourt’taki evine Uber ile davet edildiğini anlattı.

Kadın, ilk buluşmada Hakimi’nin kendisini dudaklarından ve kıyafetlerinin üzerinden göğüslerinden öptüğünü, bu sırada rızasının olmadığını açıkça söylediğini ancak Hakimi’nin saldırıyı sürdürerek tecavüz ettiğini iddia etti. Olayın ardından ayağıyla iterek kendini kurtarabildiğini ve bir arkadaşına mesaj atarak gelip kendisini almasını istediğini belirtti. Söz konusu arkadaşı da kadının yaşadıklarını ve travmasını polise doğruladı.

Kadın, aynı gün bir polis karakoluna giderek durumu bildirdi ancak resmi şikâyet dilekçesi vermedi. Buna rağmen Nanterre Savcılığı ön soruşturma başlattı. Kadın, soruşturma kapsamında arkadaşlarına attığı travma içerikli mesajları da polise sundu.

HAKİMİ HAKKINDA SUÇLAMA YÖNELTİLDİ

3 Mart 2023’te Hakimi, bir sorgu hâkimi tarafından “tecavüz” suçlamasıyla resmen suçlandı ve adli denetim altına alındı. Gözaltı sonrası yargı süreci başlatıldı. Futbolcu, sorgularda tüm suçlamaları reddetti.

8 Aralık 2023’te Hakimi ve suçlayıcı kadın, sorgu hâkiminin odasında yüz yüze geldi. Kadın iddialarını yineledi, Hakimi ise suçlamaları tekrar reddetti. PSG yönetimi ise oyuncusuna destek verdi. O dönem antrenmanlara katılmaması “kişisel sebepler” olarak açıklandı.

“FİNANSAL ŞANTAJ” İDDİASI GÜNDEMDE

Hakimi, süreç boyunca kadının kendisine maddi çıkar sağlamak amacıyla komplo kurduğunu savundu. Kadın ise bu iddiayı net bir şekilde reddetti. Ocak 2025’te bir blog yazarına verdiği röportajda Hakimi, “Başarıya ulaşınca ve işler iyi gidince, bazı insanlar için kolay hedef oluyorsun. Bu bana çevremde çok az kişiye güvenebileceğimi öğretti.” dedi.

Hakimi, aynı röportajda, “Bana şantaj yapmak istediler, bu yüzden biz suç duyurusunda bulunduk ve işler şu anda iyi gidiyor. Adalet süreci gayet iyi yönetiliyor.” ifadelerini kullandı.

SAVCILIK, MAĞDURUN İFADESİNİ ESAS ALDI

Nanterre Savcılığı, hazırladığı iddianamede mağdurun ifadesini esas aldı. Genç kadının avukatı Rachel-Flore Pardo, “Müvekkilim bu gelişmeyi büyük bir rahatlamayla karşıladı.” açıklamasını yaptı.

Hakimi’nin avukatı Fanny Colin ise 1 Ağustos Cuma günü yaptığı açıklamada, “Bu sevk talepleri dosyanın içeriğiyle bağdaşmıyor ve mantıksız.” dedi. Colin, dosyada kadının yalan söylediğinin psikolojik bilirkişi raporlarıyla kanıtlandığını savundu ve şöyle devam etti: “Achraf Hakimi ile birlikte, dosya açıldığında olduğu kadar sakiniz. Eğer bu talepler kabul edilirse, tüm itiraz yollarına başvuracağız.”