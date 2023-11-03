İHH Vakfı İncirlik Üssü'ne Gidiyor

İHH Vakfı'nın İsrail saldırılarını protesto etmek amacıyla oluşturduğu “Filistin İçin Özgürlük Konvoyu”, İncirlik Üssü’ne gitmek üzere İstanbul’dan yola çıktı. Konvoyun 5 Kasım günü Amerikan askerlerinin bulunduğu İncirlik Üssü'ne ulaşması bekleniyor.

İHH Vakfı İncirlik Üssü'ne Gidiyor

İHH Vakfı, İsrail saldırganlığını protesto etmek amacıyla konvoy halinde İncirlik Üssü'ne gidiyor.

“Filistin İçin Özgürlük Konvoyu" oluşturmak üzere bir araya gelen katılımcılar Atatürk Olimpiyat Stadı’nın otoparkında toplandı.

Katılımcılar İsrail'i lanetleyen sloganlar atarken, Gazze’ye yönelik saldırılara tepki gösterdi.

İHH Vakfı Genel Başkanı Bülent Yıldırım, yaptığı açıklamada, eylemlerinin sadece İncirlik Üssü’ne karşı değil dünyadaki tüm Amerikan üslerine yönelik olduğunu söyledi.

Filistin'e destek olmak amacıyla oluşturulan 250 araçlık konvoyun Kocaeli, Ankara ve Konya’da çeşitli etkinlikler düzenledikten sonra 5 Kasım günü İncirlik Üssü’ne ulaşması bekleniyor.

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# abd # ihh # incirlik üssü # adana
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