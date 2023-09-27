İkinci El Otomobil İlanlarda Fahiş Fiyata Yer Yok

Sahte ilanlar ve ikinci elde piyasa üstü araçlar. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ankara Ticaret Odası’nın 29. Dönem 11. Olağan Meclis Toplantısında ikinci el araçlara yönelik açıklama yaptı:

- İnternetin gelişmesiyle birlikte ilan sitelerinin yaygınlaşması, bazı kişilerin bu ilan sitelerinde fiyat şişirme manipülasyonları maalesef birçok sektörde can yakıyor. Otomotiv piyasasında ikinci elde piyasa fiyatlarında yüzde 10-15 düşüşler var. Birinci elde artık stoklar ortaya çıkartılmak zorunda kalındı, ‘araç yok’ kelimesi artık gündemden büyük ölçekte düştü. Birinci elde de sıfır otomotivde kolay kolay zam yapılamayan bir süreci yaşıyoruz.



Bakan Bolat açıklamasında ikinci el piyasasında sahte ilanlara yönelik cezai işlem uygulanacağı yönetmelik değişikliği yapıldığını da belirtti.

Bolat, 8 ayda 356 milyon lira Ankaralı firmalara ihracat desteği verdiğini de açıkladı

- Ankara’mız 2022 yılında 222 milyon lira ihracat desteklerinden faydalanmış. Bu yıl ilk 8 ayda 356 milyon lira Ankaralı firmalara ihracat desteği verdik. Finansman konusunda ihracatı geliştirme şirketimiz aynı Kredi Garanti Fonu gibi sizlere ihracat kredisi için kefalet veriyor. Bunun yanında da Eximbank kaynakları yüzde 40 artırıldı. Temmuz ayında 70 milyar liralık kredi finansmanı ortaya çıktı. Hazine ve Maliye Bakanlığımız ve Merkez Bankamız ihracat için finansman noktasında azami desteği sağlıyor.