İlber Ortaylı’dan Atatürk’e "darbeci" diyen eski AK Partili vekile çok sert yanıt

İLBER ORTAYLI’DAN ÇAMLI’YA SERT ÇIKIŞ: “SOSYAL MEDYA MECZUPLARI CUMHURİYET’E DİL UZATMASIN”

Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, Atatürk’e “darbeci” imasında bulunan eski AK Parti milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı’nın sözlerine sert tepki gösterdi. Çamlı'nın sosyal medyada paylaştığı, Cumhuriyetin kuruluş yıllarına yönelik “çamuriyet” benzetmesi ve FETÖ ile PKK’yı bu dönemin mirası olarak göstermesi, kamuoyunda yoğun tepki çekmişti.

Hürriyet yazarı Musa Kesler’in aktardığına göre Ortaylı, bu açıklamalara şu sözlerle yanıt verdi:

“Bir eski milletvekili yine çamlar devirmiş. Cumhuriyet’e dil uzatabilme cüretini göstermiş. Bu nevi münasebetsizliklere rast geliyorum. Önceki devletimiz Türklerin son büyük imparatorluğuydu, bunlar birbirinin devamıdır. Son padişahın kızı Sabiha Sultan da bunu söylüyordu.”

Ortaylı açıklamasında, bu tür söylemlerin Cumhuriyet gibi temel bir kuruma yönelmesini “tehlikeli” bulduğunu vurgulayarak şöyle devam etti:

“Sosyal medya meczuplarının bu işe karışması son derece tehlikeli. Herkesin Atatürk gibi bir önderi yok. Türk ordusu gibi bir ordusu, Cumhuriyet gibi bir kurumu yok. Kıskanmadan, tahrip etmeye çalışmadan mağrur olmalı, saygı duymalısınız.”

AK PARTİ’DEN DE TEPKİ GELDİ

Söz konusu açıklamalara bir tepki de AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten geldi. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Çelik şu ifadeleri kullandı:

“Türkiye Cumhuriyeti gözbebeğimizdir. Milletimizin tarih içindeki büyük yürüyüşünün bugünkü varlığı ve ismidir. Cumhuriyetimiz, milletimizin İstiklal Savaşımızda ortaya koyduğu hür yaşama irademizin tecellisidir. Cumhuriyetimizi, Cumhurbaşkanımız tarafından ilan edilen Türkiye Yüzyılı hedeflerine ulaştırmak en büyük idealimizdir. Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır.”

