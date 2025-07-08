AK Parti Üsküdar İlçe Başkanı Erdem Demir görevinden istifa etti

AK Parti Üsküdar İlçe Başkanı Erdem Demir, istifa kararını sosyal medya hesabından paylaştı. “Görevler geçici, davamız bakidir” diyerek dikkat çeken bir veda mesajı verdi.

Ebrugül Müezzinoğlu Ebrugül Müezzinoğlu
AK Parti Üsküdar İlçe Başkanı Erdem Demir görevinden istifa etti
Yayınlanma: Güncellenme:

AK Parti Üsküdar İlçe Başkanı Erdem Demir, sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklama ile görevinden istifa ettiğini duyurdu.

25 Ocak 2021’den bu yana yürüttüğü görevini “gururla” yaptığını belirten Demir, istifa kararının AK Parti İstanbul İl Başkanlığı ile istişare sonucunda alındığını belirtti.

Demir, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“İstanbul İl Başkanlığımız ile yaptığımız istişareler neticesinde, 25 Ocak 2021 tarihinden itibaren büyük bir gururla yürüttüğüm AK Parti Üsküdar İlçe Başkanlığı görevimden istifa etmiş bulunmaktayım.”
Açıklamasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere, il başkanları, parti yöneticileri ve teşkilat üyelerine teşekkür eden Demir, “Görevler geçici, davamız bakidir” ifadelerine yer verdi.

“Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımızın önderliğinde yolumuz birdir, inancımız tamdır” diyen Demir, tüm Üsküdarlılardan ve yol arkadaşlarından helallik istedi.

Demir’in yerine kimin atanacağı ise henüz açıklanmadı.

Yapılan araştırmaya göre 2024 sonrası binlerce bilimsel yayında yapay zekâ kullanıldıYapılan araştırmaya göre 2024 sonrası binlerce bilimsel yayında yapay zekâ kullanıldıBilim ve Teknoloji
300 bin TL’yi 1 ay vadeli mevduata yatıranlar ne kadar kazandı? Banka banka güncel faiz oranları ve net getiriler hesaplandı.300 bin TL’yi 1 ay vadeli mevduata yatıranlar ne kadar kazandı? Banka banka güncel faiz oranları ve net getiriler hesaplandı.Ekonomi
Gözaltındaki Zeydan Karalar 56 sayfalık ifade verdi: İşte soru ve cevaplarGözaltındaki Zeydan Karalar 56 sayfalık ifade verdi: İşte soru ve cevaplarGündem
ak parti istifa
Günün Manşetleri
''Bu sonu olmayan bir savaş olur''
110 bin Euro’luk rüşveti kabul etti
POS CİHAZLARIYLA DEV VURGUN!
8 İLDE 25 GÖZALTI
"KAFES" OPERASYONUNDA 25 GÖZALTI
İstanbul'da İncirli metrobüs durağında bir metrobüs alevlere teslim oldu.
Bugün görevden alınan eski Ulaştırma Bakanı Starovoyt intihar etti
MSB Bakanı Güler'den ilk açıklama
GAZETECİ HİKMET ÇETİNKAYA HAYATINI KAYBETTİ
'MÜŞTERİ LİSTESİ' BULGUSUNA RASTLANMADI
Çok Okunanlar
300 bin TL’nin 1 aylık getirisi belli oldu! İşte banka banka kazançlar 300 bin TL’nin 1 aylık getirisi belli oldu! İşte banka banka kazançlar
Yatırımcılar dikkat! Altın yeniden atağa geçti Yatırımcılar dikkat! Altın yeniden atağa geçti
Emekliye 24 bin TL promosyon fırsatı! Emekliye 24 bin TL promosyon fırsatı!
Akaryakıta zam yolda! Akaryakıta zam yolda!
İstanbul’da sıcak alarmı: Asfalt 50 dereceyi görebilir! İstanbul’da sıcak alarmı: Asfalt 50 dereceyi görebilir!