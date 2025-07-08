AK Parti Üsküdar İlçe Başkanı Erdem Demir görevinden istifa etti

AK Parti Üsküdar İlçe Başkanı Erdem Demir, sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklama ile görevinden istifa ettiğini duyurdu.

25 Ocak 2021’den bu yana yürüttüğü görevini “gururla” yaptığını belirten Demir, istifa kararının AK Parti İstanbul İl Başkanlığı ile istişare sonucunda alındığını belirtti.

Demir, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“İstanbul İl Başkanlığımız ile yaptığımız istişareler neticesinde, 25 Ocak 2021 tarihinden itibaren büyük bir gururla yürüttüğüm AK Parti Üsküdar İlçe Başkanlığı görevimden istifa etmiş bulunmaktayım.”

Açıklamasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere, il başkanları, parti yöneticileri ve teşkilat üyelerine teşekkür eden Demir, “Görevler geçici, davamız bakidir” ifadelerine yer verdi.

“Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımızın önderliğinde yolumuz birdir, inancımız tamdır” diyen Demir, tüm Üsküdarlılardan ve yol arkadaşlarından helallik istedi.

Demir’in yerine kimin atanacağı ise henüz açıklanmadı.